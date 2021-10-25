Коллега погибшей Хатчинс заявил о халатности продюсеров и персонала: Не может 24-летняя девочка быть профессионалом

По словам Сергея Светного, который работал в момент трагедии на площадке, Галина Хатчинс умирала у него на руках.
Сергей обвинил продюсеров фильма в том, что они решили сэкономить на персонале и наняли непрофессиональных работников следить за оружием. По словам Светного, за этим на съемках следила 24-летняя девушка. Мужчина подчеркивает, что у девушки слишком мало опыта, чтобы работать с подобным снаряжением.
Я считаю, что у нас были профессионалы во всех департаментах, за исключением департамента, который отвечал за оружие. Не может 24-летняя девочка быть профессионалом в этом деле... Профессионалы – это люди, которые провели не один десяток лет на площадке, это люди, которые знают свою работу от А до Я, это люди, у которых безопасность на площадке уже на уровне рефлексов, – пишет Сергей в Facebook.
Сергей обратился к продюсерам с просьбой не экономить на безопасности и всегда проверять персонал, который они нанимают для работы на съемочной площадке.
В целях экономии вы берете не совсем квалифицированных людей на очень сложную и опасную работу, но, беря на работу непрофессионалов, вы подвергаете риску себя и других людей, которые находятся рядом. Я понимаю, вы всегда боретесь за бюджет, но нельзя так, – обратился к продюсерам Сергей.
Что известно о трагедии?
Несчастный случай произошел во время съемок одной из сцен нового фильма Rust. Алек Болдуин стрелял из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами.
В результате выстрела пострадало двое людей. Режиссер картины Джоэл Сауза был ранен в ключицу, его госпитализировали, но позже выписали из больницы. Оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение. Ее доставили в больницу, где она позднее скончалась.
У Галины остались супруг и 9-летний сын. Хатчинс была родом из Украины, но уже несколько лет работала и проживала в США.
Спустя сутки после трагедии Алек Болдуин сделал первое заявление, в котором сообщил, что сотрудничает с полицией. Актер отметил, что уже связался с супругом Галины и оказывает ему поддержку.
Читайте другие новости по теме:
- Какой была убитая Болдуином Галина Хатчинс. Мы узнали у ее преподавателя.
- Почему на съемках фильма с Болдуином произошла трагедия. Рассказывают эксперты по оружию.