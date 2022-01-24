Комплекс дивы? Инсайдеры назвали работу с Адель и ее командой "настоящим кошмаром"

Оказывается, у британской певицы совершенно непростой характер, из-за чего многие жалуются на неудобства в работе с ней...

Артистку называют непростой в общении / Фото: instagram.com/adele

Недавно мы писали о том, что певица Адель вынуждена отменить концерты Weekends With Adele в Лас-Вегасе. Но теперь появилась дополнительная информация, которая по-новому раскрывает ситуацию.

Как стало известно, многие сотрудники комплекса Caesars Palace, где должен был пройти концерт британской певицы, жалуются на несносный характер звезды и капризы, из-за чего работа с ней и ее командой превратилась в настоящий ад. Такую информацию Daily Mail сообщил журналист-инсайдер.

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По его словам, у артистки были слишком завышенные требования: в частности – к аппаратуре и присутствовал "комплекс дивы", который она не хотела "выключать".

Появилась информация о непростом характере Адель / Фото: instagram.com/adele

В заведении огромный экран, очень высокотехнологичный, однако команда Адель настаивала на совершенно новой системе с экраном, который на несколько дюймов больше установленного,

— говорит источник. При этом доставить новую аппаратуру вовремя они не смогли из-за перебоев с поставками. Якобы Адель знала об этом и все равно настояла на новом оборудовании, из-за чего шоу, собственно, и было в итоге отменено.

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На данный момент комментариев от певицы по теме не было. Но также в Сети негодуют и фанаты артистки, которые уже потратились на билеты, отели и перелеты.

Адель пришлось отменить запланированные концерты / Фото: instagram.com/adele

Мы продолжаем следить, чем закончится ситуация.

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Также сейчас обсуждают тот факт, что Sonya Kay завершила музыкальную карьеру.