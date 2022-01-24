Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Итоги заседания СНБО 🔔 Угроза войны с Россией ✈ Эвакуация дипломатов из Киева 🇧🇾 Учения Союзная решимость-2022

Умер Мит Лоуф

Девушки Топалова

Сестры Брежневой

Секрет Джей Ло

Сыновья в платьях

Женщины Ван Дамма
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Комплекс дивы? Инсайдеры назвали работу с Адель и ее командой "настоящим кошмаром"

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 января, 22:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Оказывается, у британской певицы совершенно непростой характер, из-за чего многие жалуются на неудобства в работе с ней...
Артистку называют непростой в общении
Артистку называют непростой в общении / Фото: instagram.com/adele

Недавно мы писали о том, что певица Адель вынуждена отменить концерты Weekends With Adele в Лас-Вегасе. Но теперь появилась дополнительная информация, которая по-новому раскрывает ситуацию.

Как стало известно, многие сотрудники комплекса Caesars Palace, где должен был пройти концерт британской певицы, жалуются на несносный характер звезды и капризы, из-за чего работа с ней и ее командой превратилась в настоящий ад. Такую информацию Daily Mail сообщил журналист-инсайдер.

Реклама

По его словам, у артистки были слишком завышенные требования: в частности – к аппаратуре и присутствовал "комплекс дивы", который она не хотела "выключать".

Появилась информация о непростом характере Адель
Появилась информация о непростом характере Адель / Фото: instagram.com/adele

В заведении огромный экран, очень высокотехнологичный, однако команда Адель настаивала на совершенно новой системе с экраном, который на несколько дюймов больше установленного,

— говорит источник. При этом доставить новую аппаратуру вовремя они не смогли из-за перебоев с поставками. Якобы Адель знала об этом и все равно настояла на новом оборудовании, из-за чего шоу, собственно, и было в итоге отменено.

Реклама

На данный момент комментариев от певицы по теме не было. Но также в Сети негодуют и фанаты артистки, которые уже потратились на билеты, отели и перелеты.

Адель пришлось отменить запланированные концерты
Адель пришлось отменить запланированные концерты / Фото: instagram.com/adele

Мы продолжаем следить, чем закончится ситуация.

Реклама

Также сейчас обсуждают тот факт, что Sonya Kay завершила музыкальную карьеру.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Кавер DZIDZIO на хит Скрябина
YouTube stars
Самые высокооплачиваемые YouTube-звезды (Forbes)
1
Mr. Beast (Джимми Дональдсон) Mr. Beast (Джимми Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджи Райан Каджи
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
Doodle Сегодня
24 января. Сёити Ёкои. 50 лет назад на острове Гуам был найден капрал, не поверивший в капитуляцию Японии во Второй мировой. 28 лет он провел в джунглях, ожидая приказа о наступлении…
История дня - за минуту
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Цитата дня

Моя иммиграция в Украину была политической, поэтому эти документы было практически невозможно получить

Алексей Суханов Ведущий ток-шоу "Говорить Україна"
Алексей Суханов - гражданин Украины

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять