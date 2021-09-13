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Концерты Моргенштерна в Украине отменяются? В СБУ объяснили ситуацию

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
13 сентября, 16:20
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Артист давно хочет выступить в Украине, но недавно он был внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины
Моргенштерн не сможет выступить в Украине осенью
Моргенштерн не сможет выступить в Украине осенью / Фото: instagram.com/morgen_shtern

У Моргенштерна осенью запланированы три концерта в Украине: в ноябре артист хочет приехать в Киев, Харьков и Запорожье. В СБУ утверждают, что они не состоятся. Артист находится в черном списке Минкульта, а это автоматически запрещает любую концертную деятельность на территории Украины. Об этом пишет Украинская правда с ссылкой на СБУ.

Моргенштерн не сможет спеть в Украине
Моргенштерн не сможет спеть в Украине / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Позиция СБУ основывается на выводах лингвистической экспертизы. Она подтвердила, что в "творчестве Моргенштерна" пропагандируется культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ. Это создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта с его участием, – объяснили в СБУ.

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Напомним, недавно Моргенштерн в новом интервью заявил, что ему все равно, кто у кого забрал Крым. Его интересует только возможность выступать в Украине, поэтому он уже шесть раз отказывался от концертов на аннексированном полуострове.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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