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Копия мамы, только с кудрями! Натали Портман с сыном попала в объектив папарацци

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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18 января, 17:19
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Увидеть фото актрисы вместе с детьми в Сети – это большая редкость. Звезда "Леона" старательно скрывает личную жизнь, а сына и дочь вообще предпочитает не показывать
Папарацци поймали Натали Портман вместе с 10-летним сыном Алефом.
Папарацци поймали Натали Портман вместе с 10-летним сыном Алефом. / Фото: wonderwall, natalieportman.actress

Всем иногда интересно заглянуть за кулисы жизни звезд-родителей и увидеть, как они живут с детьми. Например, певица Шакира сама иногда показывает, как проводит время с сыновьями, а вот Натали Портман наоборот – "охраняет" от публики материнскую жизнь.

Но все же на днях папарацци удалось поймать кинозвезду вместе с ее 10-летним сыном Алефом в Лос-Анджелесе. Натали Портман как раз забирала мальчика из дома его друга, у которого он гостил.

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Натали Портман поймали папарацци в обыденной жизни.
Натали Портман поймали папарацци в обыденной жизни. / Фото: wonderwall

Фаны привыкли видеть актрису на красных дорожках в эффектных и стильных образах, однако в повседневной жизни она носит довольно простую и удобную одежду.

Натали Портман забирала сына от друга.
Натали Портман забирала сына от друга. / Фото: wonderwall

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Как видно на снимках, Натали Портман была в свободном голубом свитшоте, простых джинсах и розовых кроссовках. Она несла огромную спортивную сумку на плече. Волосы звезда собрала в пучок и решила отказаться временно от мейка.

В то же время, звездный наследник надел синюю футболку, голубые шорты и черные кроссовки.

Пользователи Сети сразу же отметили, что мальчик чем дальше взрослеет, тем больше стает похож на маму. Однако, в отличие от Портман, у Алефа есть пышные кудри, которые он, вероятно, унаследовал от своего отца Бенжамена Мильпье.

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Что известно о личной жизни звезды

Натали встретила будущего мужа, балетного танцора, еврея французского происхождения во время съемок фильма "Черный лебедь", в 2009 году.

Актриса с супругом.
Актриса с супругом. / Фото: Getty Images

В 2010 году Натали обручилась с Бенжаменом. Уже через год у них родился первенец – сын Алеф Портман-Мильпье.

4 августа 2012 Портман и Мильпье поженились. А уже в 2017 году у них родилась дочь Амалия.

В 2020 году парочка отмечала 10 годовщину их романа. Тогда же актриса признавалась, что все еще обожает своего мужа.

Впрочем, уже в прошлом году появились слухи, будто в отношениях пары возникли проблемы. Так, Натали неожиданно удалила с аккаунта в Instagram все фото с мужем. А позже она засветилась в компании с незнакомцем.

Раньше милое видео с сыновьями опубликовал Монатик. Мальчики танцевали под трек своего звездного отца.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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