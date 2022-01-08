Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией 🇰🇿 Майдан в Казахстане 💼 Дело против Порошенко 🎄 Что изменилось с 1 января

Скандал с принцем

Лорак в Украине

Братья Богдановы

Фильмы на праздники

Селфи 1 января

Кого послушать?
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Копия мамы! В Сети обсуждают повзрослевшую дочь Бейонсе (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 января, 20:18
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На днях старшей дочери Бейонсе и Джей-Зи, Блю Айви, исполнилось 10 лет. Ее бабушка поделилась совместным фото в Instagram
В Сети обсуждают повзрослевшую дочь Бейонсе
В Сети обсуждают повзрослевшую дочь Бейонсе / Фото: instagram.com/beyonce, instagram.com/mstinalawson

Американская звезда не часто показывает своих детей в соцсетях. Но недавно Беонсе опубликовала редкое фото с дочками у себя в Instagram, что сделала и мама певицы.

На фотографии с Тиной Ноулз 10-летняя Блю позирует на пляже. Девочку не узнать – из-за ее наряда и очков она выглядит очень взрослой и похожей на Бейонсе.

Реклама

Мама Бейонсе – Тина Ноулз и дочь Бейонсе – Блю Айви
Мама Бейонсе – Тина Ноулз и дочь Бейонсе – Блю Айви / Фото: instagram.com/beyonce

Моей прекрасной талантливой и невероятно умной внучке Блю Айви сегодня исполнилось 10 лет! Боже, казалось, только вчера ты пришла в этот мир! Блю дает самые лучшие советы, как взрослый человек, я иногда забываю, что она такая юная! Блю — одна из тех редких одаренных людей, которые могут все, – написала Тина в соцсети.

"Не может быть, что она так вытянулась!", "Миссис Тина, либо ты становишься ниже, либо Блю растет", – пишут в комментариях под фото о дочери Бейонсе.

А вот снимок, который запостила Бейонсе.

Реклама

Бейонсе с дочками
Бейонсе с дочками / Фото: instagram.com/beyonce

Ранее Бейонсе и ее дочери снялись в новой рекламе Ivy Park и Adidas. Также в прошлом году Бейонсе стала героиней нового выпуска британского Vogue. Ее снимала молодая девушка-фотограф.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Реакция на звездный кавер
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Рианна @badgalriri | 115 млн
Рианна @badgalriri | 115 млн
1/2
#человек_сего_дня
8 января. Стивен Хокинг. 80 лет назад (1942) в британском Оксфорде появился на свет будущий ученый-физик, космолог и писатель, человек огромных силы воли и духа Стивен Хокинг…
На встречу с героем!
Рейтинг
Лучшие актеры мира
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Новогодний mood ​​
Как вам уютный образ Тины Кароль?
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Цитата дня

На самом деле здесь хорошо относятся к украинцам, знают, что мы очень трудолюбивые

Алексей Федосов украинский режиссер в Голливуде
Имидж украинцев в США

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять