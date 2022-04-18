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Королева Елизавета II впервые за 50 лет пропустила Пасхальную службу: Кембриджи подстраховали

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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18 апреля, 08:53
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Вчера весь католический мир отмечал важнейший праздник церковного календаря – Пасху-2022. Как церемония прошла в королевской семье Великобритании, смотрите в нашем материале.
Монаршая семья посетила Пасхальную службу
Монаршая семья посетила Пасхальную службу / Фото: Getty Images

Недавно мы делились с вами архивным видео Пасхальной службы с королевой в надежде увидеть ее на церемонии в этом году. Но этого не случилось. 17 апреля в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке состоялась традиционная Пасхальная служба, но впервые за 50 лет королевы там не было.

Важнейшее мероприятие посетили герцоги Кембриджские со старшими детьми. Именно им было посвящено больше всего внимания фотографов.

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Королевская семья Великобритании посетила Пасхальную службу
Королевская семья Великобритании посетила Пасхальную службу / Фото: Getty Images

С Уильямом и Кейт впервые были старшие дети – Джордж и Шарлотта. Для малыша Луи, очевидно, посещать серьезные церемонии еще слишком рано.

Впервые старшие дети пары присоединились к церемонии
Впервые старшие дети пары присоединились к церемонии / Фото: Getty Images

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Также на службу пришла принцесса Йоркская Евгения, Питер Филлипс и его дочери, Зара Тиндалл и принц Эдвард со своими семьями.

Принцесса Йоркская Евгения, Питер Филлипс и его дочери
Принцесса Йоркская Евгения, Питер Филлипс и его дочери / Фото: Getty Images

Кроме королевы, не было и принца Чарльза с женой.

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Зара Тиндалл с семьей
Зара Тиндалл с семьей / Фото: Getty Images

В последний раз королева Елизавета II появилась на публике 29 марта на поминальной службе по ее мужу, покойному герцогу Эдинбургскому. Известно, что все реже монарх будет посещать разного рода мероприятия. Это связано с проблемами со здоровьем королевы: у нее начались проблемы с мобильностью. Поэтому королеву видят с тростью. По слухам, дома она и вовсе передвигается в кресле.

Подданные надеются, что вскоре последуют более радостные новости от королевской семьи Великобритании.

Напомним, Меган Маркл поприветствовала украинскую сборную на "Играх непокоренных" словами "Слава Украине".

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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