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Королева и Тарзан празднуют 18-ю годовщину свадьбы: Размолвки сделали нас сильнее

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
22 августа, 16:35
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Наташа Королева и Тарзан с размахом отметили бирюзовую свадьбу. Звездная пара устроила вечеринку дома. Жених был во всем белом, а невеста – в шортах и с короткой фатой
Наташа Королева и Тарзан отпраздновали годовщину свадьбы
Наташа Королева и Тарзан отпраздновали годовщину свадьбы / Фото: instagram.com/koroleva__star

В 2003 году Наташа Королева вышла замуж за Сергея Глушко (он же Тарзан). Их свадьба состоялась в Санкт-Петербурге.

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Сегодня супруги отпраздновали 18-ю годовщину семейной жизни, устроив вечеринку в кругу друзей.

Для праздника Королева выбрала наряд в голубых тонах, чтобы соответствовать названию "Бирюзовая свадьба". А Тарзан оделся во все белое.

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В соцсети Королева написала пост, в котором отметила, что несмотря на все плохое, что случилось с ней и Сергеем, они вместе и любят друг друга.

Мы и представить не могли, сколько всего нас ожидает впереди: радостные дни, увлекательные приключения, торнадо и грозы, взлёты и падения, размолвки и примирения – и всё это сделало нас только сильнее и ближе, – написала певица.

Королева также опубликовала несколько фото, чтобы ближе показать наряд мужа.

Сергей Глушко / Фото: instagram.com/stories/koroleva__star

Наташа Королева и Тарзан отмечают годовщину свадьбы / Фото: instagram.com/stories/koroleva__star
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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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При всем уважении к легендарности Софии Михайловны Ротару, после ее недавнего выступления на "Новой волне" в Сочи – курорте страны-агрессора, я бы не выпускал ее на сцену концерта ко Дню Независимости.

Игорь Кондратюк телеведущий, продюсер
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