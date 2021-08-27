Наташа Королева оправдала измену Тарзана: Хотели заработать на нашей семье

Наташа Королева спустя год после скандала с изменой Тарзана решила в новом интервью затронуть эту тему

Наташа Королева прокомментировала историю с изменой Тарзана / Фото: instagram.com/koroleva__star

Казалось, что история с изменой Тарзана закончилась – Наташа Королева простила мужа, и они вместе. В Сети некоторые певицу осуждают за такое решение, но Королева предпочитает лишний раз эту тему не обсуждать.

Когда я выходила замуж за Сергея, то отдавала себе отчет, что связываю жизнь с мужчиной специфической профессии. Поэтому я никогда не пребывала в предрассудочных иллюзиях, видимо, в основной своей массе засевших в головах женщин. , – сказала певица в беседе с teleprogramma.pro.

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Тарзан и Наташа Королева / Фото: instagram.com/tarzan___official

Королева объяснила, что для нее значит измена.

Я прекрасно понимаю, что они охотники и периодически выходят на охоту. У меня другой подход к изменам. Для меня измена — это когда человек предает тебя в душе. Это предательство, с которым трудно жить, а с человеком тяжело делить крышу над головой

Наташа Королева и Тарзан / Фото: instagram.com/tarzan___official

Историю с изменой Тарзана она считает спланированой. По мнению певицы, это было сделано ради хайпа на различных ток-шоу.

Захотели заработать денег на имени нашей семьи.Теперь происходят такие подставы. Раньше воровали, грабили, а теперь еще и подставляют, а потом идут на центральные каналы и получают за это немалые деньги. Это наша действительность, – прокомментировала певица.

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Напомним, что пара решила забыть старые обиды, скандалы и начать все с чистого листа.

Певица не любит обсуждать эту тему, а вот ее мама Людмила Порывай в одном из своих интервью обвинила в случившемся Андрея Малахова, который скандальную тему обсуждал в эфире своей программы.

Сам Малахов ранее заявлял, что любовница Тарзана пришла к нему и хотела стать гостьей его программы. Из-за дружбы с Наташей Королевой он решил отказаться от такого эксклюзива. Андрей предупреждал певицу о том, что другие каналы подхватят этот скандал.

Наташа Королева и Тарзан дали интервью Ксении Собчак после скандальной истории:

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