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Королева появилась на публике с мужем-рашистом, пока мама и сестра певицы поддерживают Украину

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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5 мая, 09:48
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Наташа Королева два месяца молчала о полномасштабном вторжении России в Украину и избегала любых мероприятий
Наташа Королева впервые за долгое время вышла в свет с Тарзаном
Наташа Королева впервые за долгое время вышла в свет с Тарзаном / Фото: instagram.com/koroleva__star, instagram.com/mama_luda_star

В это же время Тарзан у себя в соцсетях делал скандальные заявления, поддерживая зверства в Буче. Говорили, Наташа Королева на грани развода с мужем из-за разных позиций. Тем не менее на днях певица впервые за все это время появилась на публике с Тарзаном.

Пара выступала на мероприятии, организованным фондом еще одного поклонником "русского мира" Львом Лещенко. Снимки в Instagram опубликовала одна из участниц концерта. Интересно, что сама Королева не спешит показывать фото с выступления.

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Наташа Королева и Тарзан появились вместе после слухов о разводе
Наташа Королева и Тарзан появились вместе после слухов о разводе / Фото: Инстаграм

Наташа Королева и Тарзан впервые за долгое время появились на публике
Наташа Королева и Тарзан впервые за долгое время появились на публике / Фото: Инстаграм

К слову, недавно Наташа Королева впервые за долгое время вспомнила об Украине. Правда сделала это, поздравляя путиниста Филиппа Киркорова с днем рождения.

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Напомним, ранее в семье певицы произошел скандал. Сестра и мама Наташи Королевой поддерживают Украину, муж Тарзан отличился пророссийскими высказываниями. Людмила Порывай и Ирина Осауленко уже отписались от родственника-рашиста, сама Королева никаких комментариев не дает.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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