Королева сама моет посуду? Британский монарх выпустила моющее средство под своим брендом

Сложно представить, что королева Елизавета II моет посуду, но она точно беспокоится о своих подданных, поэтому выпустила новый продукт под своим брендом

Поклонники с нетерпением ждут новинку / Фото: Getty Images, открытые источники

Не секрет, что британский монарх уже производит собственный кетчуп и парфюм для собак, а теперь в этом списке появится еще одна новинка – средство для мытья посуды The Natural Dish Wash, выпущенное под королевским брендом Sandringham Royal Estate.

Как сообщает Daily Mail, оно создано из растительных ингредиентов, выращенных на территории Норфолка. Запах средства передает ароматы побережья. Что касается цены, за одну бутылочку в размере 500 мл нужно будет заплатить 14,99 фунтов. В гривнах это большее 580 грн.

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моющее средство от королевы

Пока что средство не доступно к продаже, но поклонники королевской семьи уже с нетерпением ждут его выпуска. Поэтому стоит ожидать грандиозных продаж.

Кстати, по словам королевского биографа Гарри Маунта и дворецкого Пола Баррелла, королева Елизавета II просто обожает мыть посуду. В это с трудом верится, но Баррелл отмечает, как после каждого посещения поместья Балморал королева сама принимается за мытье тарелок. Теперь она сможет мыть посуду уже со своим моющим средством.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

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