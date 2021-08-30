Филипп Киркоров встретился с Джей Ло на светском показе в Италии (фото)

Доменико Дольче и Стефано Габбана собрали множество знаменитостей в Венеции на презентации новой коллекции своего бренда

Филипп Киркоров и Дженнифер Лопес встретились в Италии / Фото: instagram.com/fkirkorov

Среди гостей были и Филипп Киркоров и Дженнифер Лопес. Известный российский певец не мог не похвастаться фото с голливудской звездой, которое он сделал на показе Dolce & Gabbana Alta Moda в Венеции.

Реклама

У себя в Instagram Киркоров опубликовал фото с Джей Ло. Конечно образы знаменитостей были от Dolce & Gabbana.

Филипп Киркоров опубликовал фото с Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/fkirkorov

Чао красотка Дженнифер Лопес. Мы модные убийцы. Продолжение следует, – подписал совместный снимок Киркоров.

Не скрывали своего восторга от фото не только подписчики Киркорова, но и друзья певца. Под публикаций комментарии оставили Оля Полякова, Ани Лорак, Дава, Эрика Герцег.

"Она реально так выглядит? Бомба"

"О Боже это космос"

"Такие классные"

"Два совершенства"

Реклама

Отметим, Филипп Киркоров давний поклонник бренда Dolce & Gabbana. Артист давно сотрудничает с модным итальянским домом, а также дружит с дизайнерами Доменико Дольче и Стефано Габбана.

К слову, на показе Dolce & Gabbana Alta Moda в Венеции собралось много знаменитостей – Анна Винтур, Моника Беллучи, Кортни Кардашьян, племянница принцессы Дианы Китти Спенсер.

Где и когда звезды встречали своих кумиров – смотрите в сюжете:

Реклама

Другие новости о звездах: