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Филипп Киркоров встретился с Джей Ло на светском показе в Италии (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
30 августа, 07:45
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Доменико Дольче и Стефано Габбана собрали множество знаменитостей в Венеции на презентации новой коллекции своего бренда
Филипп Киркоров и Дженнифер Лопес встретились в Италии
Филипп Киркоров и Дженнифер Лопес встретились в Италии / Фото: instagram.com/fkirkorov

Среди гостей были и Филипп Киркоров и Дженнифер Лопес. Известный российский певец не мог не похвастаться фото с голливудской звездой, которое он сделал на показе Dolce & Gabbana Alta Moda в Венеции.

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У себя в Instagram Киркоров опубликовал фото с Джей Ло. Конечно образы знаменитостей были от Dolce & Gabbana.

Филипп Киркоров опубликовал фото с Дженнифер Лопес
Филипп Киркоров опубликовал фото с Дженнифер Лопес / Фото: instagram.com/fkirkorov

Чао красотка Дженнифер Лопес. Мы модные убийцы. Продолжение следует, – подписал совместный снимок Киркоров.

Не скрывали своего восторга от фото не только подписчики Киркорова, но и друзья певца. Под публикаций комментарии оставили Оля Полякова, Ани Лорак, Дава, Эрика Герцег.

  • "Она реально так выглядит? Бомба"
  • "О Боже это космос"
  • "Такие классные"
  • "Два совершенства"

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Отметим, Филипп Киркоров давний поклонник бренда Dolce & Gabbana. Артист давно сотрудничает с модным итальянским домом, а также дружит с дизайнерами Доменико Дольче и Стефано Габбана.

К слову, на показе Dolce & Gabbana Alta Moda в Венеции собралось много знаменитостей – Анна Винтур, Моника Беллучи, Кортни Кардашьян, племянница принцессы Дианы Китти Спенсер.

Где и когда звезды встречали своих кумиров – смотрите в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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