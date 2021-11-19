Наташу Королеву осудили за выходку на концерте Игоря Николаева: "Поезд ушел"

На днях Игорь Николаев дал большой сольный концерт. Но в Сети обсуждают не само мероприятие, а появлении Наташи Королевой

В Сети раскритиковали появление Наташи Королевой на концерте Игоря Николаева / Фото: Instagram

Наташа Королева пришла без приглашения на концерт экс-супруга Игоря Николаева. Певица из зрительного зала подпевала хиты, а потом подарила композитору букет желтых тюльпанов.

Появление Королевой вызвало бурную реакцию. Певица отметила, что поклонники очень любят песни, которые написал для нее Николаев, и попросила экс-супруга сыграть "Желтые тюльпаны".Игорь Николаев не стал отказывать Наташе Королевой.

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Нынешняя супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова никак не комментировала такую импровизацию, но поделилась фото с концерта.

Жена Игоря Николаева и дочь / Фото: instagram.com/uliaveronika

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В комментариях под постом Проскуряковой некоторые стали обсуждать появление Наташи Королевой на концерте. Кому-то такой сюрприз понравился, кому-то нет.

Очень жаль, что в программе не было дуэта с Королевой. Но Наталья произвела фурор. Это было круто.

В чем фурор? В неопрятном виде, в трико? В навязывании своего сомнительного пения на чужом празднике? Поезд ушел. Ту-ту, как поет Алла Борисовна. Пиар не в ее пользу получился.

К слову, Наташу Королеву часто осуждают в Сети. Иногда певице достается за чрезмерное количество фильтров и неудачные фото. Возможно, если бы певица знала несколько секретов идеальных снимков, ее бы меньше критиковали.

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Жена Игоря Николаева стала удалять комментарии о Наташе Королевой. Подписчики обратили на это внимание и стали писать об этом. Юлия решила не молчать. Она отметила, что это прошлое и не хочет этого видеть на своей страничке.

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Скриншот: Instagram

Игорь Николаев и Наташа Королева были женаты с 1992 по 2001 год — отношения начались, когда певице было 18 лет. Для Королевой композитор написал такие хиты "Дельфин и русалка", "Желтый чемоданчик", "Синие лебеди", "Желтые тюльпаны".

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