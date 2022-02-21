Звезда "Друзей" Кортни Кокс был зависима от "уколов красоты": фото до и после

Звезда сериала "Друзья" откровенно рассказала о зависимости, с которой столкнулась, желая продлить себе молодость

Кортни Кокс теперь жалеет о пластике / Фото: Getty Images, скриншот

Недавно мы писали о звездах, которых сильно изменила пластика. И в этом списке есть звезда "Друзей" Кортни Кокс. В новом интервью Sunday Times Style лучшая подруга Дженнифер Энистон призналась, что несколько лет буквально была зависима от "уколов красоты"

Оглядываясь назад и уже зная о последствиях, 57-летняя Кортни Кокс говорит, что действительно зашла очень далеко и теперь бы к подобным манипуляциям не прибегала.

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Рано или поздно приходит время, когда ты понимаешь: "Я меняюсь. Я старею". И я пыталась удержать эту молодость в течение многих лет и стала зависима от уколов. Раньше я не понимала, что на самом деле выгляжу очень странно после инъекций, и делала такие вещи со своим лицом, которые сейчас бы никогда не сделала.

Что касается возраста, 57-летняя Кортни Кокс считает себя молодой. Ее парню – певцу Джонни Макдэйду – 45 лет, но артистка разницы в возрасте не ощущает.

Я по-прежнему чувствую себя молодой, у меня много 30-летних друзей. Для меня мы одного возраста.

Кортни Кокс до и после

Предлагаем вспомнить, как выглядела Кортни Кокс до и после инъекций.

Кортни Кокс в юности

Кортни Кокс в сериале "Друзья"

Кортни Кокс до пластики

После уколов и пластики звезда не раз попадала в объективы папарацци.

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И получала порцию критики.

Так актриса выглядит сейчас / Фото: Getty Images

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скриншот видео

Сейчас звезда хоть и не вернула свое лицо, ситуация обстоит намного лучше.

Актриса снова отказалась от уколов / Фото: Getty Images

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