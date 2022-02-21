Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Обострение в ООС 🚨 Эвакуация с Донбасса в Россию ⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🎤 Кто поедет на Евровидение?
Поиск на segodnya.ua

Скандальный Нацотбор

Пэрис тогда и сейчас

Фриске беременна

Стужук опозорилась

Велика прогулянка

Роман Мендель
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Звезда "Друзей" Кортни Кокс был зависима от "уколов красоты": фото до и после

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 февраля, 14:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Звезда сериала "Друзья" откровенно рассказала о зависимости, с которой столкнулась, желая продлить себе молодость
Кортни Кокс теперь жалеет о пластике
Кортни Кокс теперь жалеет о пластике / Фото: Getty Images, скриншот

Недавно мы писали о звездах, которых сильно изменила пластика. И в этом списке есть звезда "Друзей" Кортни Кокс. В новом интервью Sunday Times Style лучшая подруга Дженнифер Энистон призналась, что несколько лет буквально была зависима от "уколов красоты"

Оглядываясь назад и уже зная о последствиях, 57-летняя Кортни Кокс говорит, что действительно зашла очень далеко и теперь бы к подобным манипуляциям не прибегала.

Реклама

Рано или поздно приходит время, когда ты понимаешь: "Я меняюсь. Я старею". И я пыталась удержать эту молодость в течение многих лет и стала зависима от уколов. Раньше я не понимала, что на самом деле выгляжу очень странно после инъекций, и делала такие вещи со своим лицом, которые сейчас бы никогда не сделала.

Что касается возраста, 57-летняя Кортни Кокс считает себя молодой. Ее парню – певцу Джонни Макдэйду – 45 лет, но артистка разницы в возрасте не ощущает.

Я по-прежнему чувствую себя молодой, у меня много 30-летних друзей. Для меня мы одного возраста.

Кортни Кокс до и после

Предлагаем вспомнить, как выглядела Кортни Кокс до и после инъекций.

Кортни Кокс в юности
Кортни Кокс в сериале "Друзья"
Кортни Кокс до пластики

После уколов и пластики звезда не раз попадала в объективы папарацци.

Реклама

И получала порцию критики.

Так актриса выглядит сейчас
Так актриса выглядит сейчас / Фото: Getty Images

Реклама
скриншот видео

Сейчас звезда хоть и не вернула свое лицо, ситуация обстоит намного лучше.

Актриса снова отказалась от уколов
Актриса снова отказалась от уколов / Фото: Getty Images

Также смотрите лучшие фото Линды Евангелисты до пластики.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Rich stars
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сегодня
21 февраля. Эдвин Ленд. В этот день 75 лет назад основатель корпорации "Поляроид" продемонстрировал Американскому Оптическому обществу первый в мире мгновенный фотоаппарат…
История дня - за минуту
Sexy Тина
Как вам "звездный" наряд Тины?

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять