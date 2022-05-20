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Крик боли: Земфира выпустила песню о Мариуполе, где описала зверства оккупантов

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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20 мая, 08:52
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Новый сингл артистки о войне РФ против Украины называется "Мясо". Фанаты уже успели оценить то, как Земфира передала нашу реальность сквозь призму музыки
Земфира представила антивоенную песню
Земфира представила антивоенную песню / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская певица Земфира с первых дней полномасштабной войны осуждает нападение российских солдат на Украину. Она вместе с актрисой Ренатой Литвиновой еще в начале марта уехали из РФ.

Впоследствии певица выпустила песню "Не стреляйте" с кадрами войны в Украине, акциями протестов в России и задержаниями митингующих.

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На днях Земфира представила новую антивоенную песню "Мясо", посвященную городу-герою Мариуполю. Также на YouTube-канале появился клип на трек, состоящий из рисунков на военную тематику, созданных Ренатой Литвиновой. На кадрах можно увидеть трупы людей, кровь, военных и могилы.

Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности. В Мариуполе полночь, кошмары снятся каждую ночь, – поет в одном из куплетов Земфира.

Также в песне Земфира задала два вопроса: "куда мы приехали?" и "зачем мы приехали?" . Вероятно, это адресовано рашистскому нашествию, вторгшемуся в Украину.

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Поклонников Земфиры этот трек довел до слез. Они отмечают, что это – крик боли:

  • Нет слов. Не знаю, можно ли более точно описать то, что происходит в Украине. Мороз по телу.
Скриншот YouTube
  • С первых нот, с первых рисунков до костей! Вывернуло на изнанку, оголило каждый нерв, слезы, до глубины души. Наша реальность сегодня. Спасибо, что не молчите.
Скриншот YouTube
  • Тяжело от этой музыки, потому что она описывает реальность. Песнь ужаса, боли и безнадежности, которыми веет от войны.
Скриншот YouTube
  • Это даже не песня, а наш общий крик боли.
Скриншот YouTube
  • Невозможно, невыносимо, неправильно, кошмарно. Этого никогда не должно было случится. А песня обнажает все чувства.
Скриншот YouTube

Напомним, ранее группа "Океан Эльзы" посвятил песню защитникам Мариуполя.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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