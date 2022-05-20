Крик боли: Земфира выпустила песню о Мариуполе, где описала зверства оккупантов

Российская певица Земфира с первых дней полномасштабной войны осуждает нападение российских солдат на Украину. Она вместе с актрисой Ренатой Литвиновой еще в начале марта уехали из РФ.
Впоследствии певица выпустила песню "Не стреляйте" с кадрами войны в Украине, акциями протестов в России и задержаниями митингующих.
На днях Земфира представила новую антивоенную песню "Мясо", посвященную городу-герою Мариуполю. Также на YouTube-канале появился клип на трек, состоящий из рисунков на военную тематику, созданных Ренатой Литвиновой. На кадрах можно увидеть трупы людей, кровь, военных и могилы.
Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности. В Мариуполе полночь, кошмары снятся каждую ночь, – поет в одном из куплетов Земфира.
Также в песне Земфира задала два вопроса: "куда мы приехали?" и "зачем мы приехали?" . Вероятно, это адресовано рашистскому нашествию, вторгшемуся в Украину.
Поклонников Земфиры этот трек довел до слез. Они отмечают, что это – крик боли:
- Нет слов. Не знаю, можно ли более точно описать то, что происходит в Украине. Мороз по телу.
- С первых нот, с первых рисунков до костей! Вывернуло на изнанку, оголило каждый нерв, слезы, до глубины души. Наша реальность сегодня. Спасибо, что не молчите.
- Тяжело от этой музыки, потому что она описывает реальность. Песнь ужаса, боли и безнадежности, которыми веет от войны.
- Это даже не песня, а наш общий крик боли.
- Невозможно, невыносимо, неправильно, кошмарно. Этого никогда не должно было случится. А песня обнажает все чувства.
Напомним, ранее группа "Океан Эльзы" посвятил песню защитникам Мариуполя.
Деньги пойдут в фонды, помогающие Украине