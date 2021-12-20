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Крис Нот лишился сделки на 12 млн долларов из-за секс-скандала. Карьера актера под угрозой

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
20 декабря, 22:15
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На звезду сериала "Секс в большом городе" обрушились обвинения в изнасиловании и домогательствах. Рекламодатели продолжают разрывать контракты с актером из-за громких заявлений жертв
Крис Нот рискует потерять карьеру из-за секс-скандала
Крис Нот рискует потерять карьеру из-за секс-скандала / Фото: скриншот

Крис Нот уже лишился рекламного контракта с компанией по изготовлению тренажеров, ролик с актером уже удалили из Сети. Следом за ним, как стало известно, еще одна компания разрывает крупную сделку с "Мистером Бигом".

Кроме актерской карьеры, Крис Нот занимается производством текилы. Долгое время он является совладельцем бренда "Ambhar Tequila".

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Крис Нот с собственной маркой текилы – instagram.com/ambhartequila/

По информации СМИ, из-за громкого секс-скандала, который разгорелся вокруг имени актера, Нот потерял возможность заработать на большой поставке алкоголя и потерял целых 12 миллионов долларов.

Такими темпами актер рискует остаться без рекламных контрактов и новых предложений. Ведь всем известно, что в Америке очень серьезно восстановить свою репутацию после обвинений в харассменте.

В какой скандал попал "Мистер Биг"?

Журналисты Hollywood Reporter сообщили, что к ним в издание обратились сразу две женщины, которые заявили о сексуальных домогательствах со стороны Криса Нота. Один из инцидентов произошел в 2004,а второй на одиннадцать лет позже – в 2015.

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Позднее в Сети узнали о еще одном случае, произошедшем в середине 1990-х, с моделью Беверли Джонсон. Она несколько лет назад рассказывала, что Нот не только преследовал ее, но и угрожал убить ее собаку.

Крис Нот всячески отрицает причастность к преступлениям и уверяет, что все обвинения в его адрес со стороны женщин ложные.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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