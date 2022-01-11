Криса Нота отменили: что происходит со звездой Sex and the City после секс-скандала

Четыре женщины обвинили актера сериала "Секс в большом городе" в домогательствах. После этого его карьера пошла под откос

Как Крис Нот живет после обвинений в домогательствах / Фото: YouTube, Скриншот из видео

Компания Peloton удалила рекламный ролик с участием Криса Нота, когда несколько женщин заявили, что актер их домогался/изнасиловал. Вскоре от сделки со звездой также отказалась алкогольная кампания, а телерадиосеть CBS уволила Нота из сериала "Уравнитель".

В январе стало известно, что создатели "И просто так…" (спин-офф "Секса в большом городе") вырезали финальную сцену с участием Мистера Бига.

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Что сейчас с Крисом Нотом

У актера начались проблемы не только в работе, но и в личной жизни. Его супруга отказалась праздновать с ним Рождество, а Сара Джессика Паркер публично заявила, что "убита горем" из-за ситуацией с обвинениями.

Крис Нот в Центральном парке Нью-Йорка / Фото: pagesix.com

Издание Page Six опубликовало видео, в котором видно, как Крис Нот бродит в канун Рождества по центральному парке в одиночку. Источники сообщают, что он "чувствует, что его жизнь закончена".

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Я думаю, что большую роль в его проблемах сыграло пьянство. Его друзья хотели бы, чтобы он получил помощь, – цитирует таблоид инсайдера.

Позднее в Сети узнали о еще одном случае, произошедшем с участием Криса Нота. В середине 1990-х модель Беверли Джонсон рассказывала, что Нот преследовал ее и угрожал убить ее собаку.

Актер всячески отрицает причастность к преступлениям и уверяет, что все обвинения в его адрес со стороны женщин ложные.