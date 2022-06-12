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Кристина Агилера прицепила к костюму блестящий искусственный член и вышла в таком виде на сцену

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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12 июня, 19:41
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Знаменитая американская певица выступила на концерте в честь прайда. Июнь – месяц прайда (с англ. pride – гордость), когда представители ЛГБТК+ проводят парады и различные мероприятия
Кристина Агилера выступила в вызывающем наряде в Лос-Анджелесе
Кристина Агилера выступила в вызывающем наряде в Лос-Анджелесе / Фото: Getty Images

На одном из концертов, посвященном ЛГБТК+-коммьюнити в Лос-Анджелесе, Кристина Агилера выступила в весьма неординарном наряде. Артистка надела зеленые доспехи и пояс с искусственным пенисом в стразах.

Кристина Агилера надела экстравагантный наряд на концерт для ЛГБТК+
Кристина Агилера надела экстравагантный наряд на концерт для ЛГБТК+ / Фото: Getty Images

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В таком костюме Агилера выступала на сцене перед публикой. Кадрами певица также поделилась и на своей странице в Instagram.

Скриншот: Instagram

Кристина Агилера всегда публично поддерживала представителей ЛГБТК+ сообщества. К примеру, в 2020 году певица опубликовала свои фото на фоне радужного флага сообщества. Тогда артистка заявила, что гордится решением Верховного суда США, согласно которому увольнение работника за то, что он гей или трансгендер, приравнивается к нарушению законодательства.

Ранее мы сообщали, что экстремально похудевшая актриса Ребел Уилсон сообщила, что встречается с женщиной. Мы также писали, что MELOVIN в Берлине гордо поднял флаг ЛГБТ на сцене.

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Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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