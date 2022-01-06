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Кристина Асмус и Гарик Харламов нежно поздравили дочь с днем рождения

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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6 января, 12:02
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Дочери актрисы и комика 5 января исполнилось 8 лет. В честь этого звездные родители написали трогательные поздравления для дочки и поблагодарили ее
Гарик Харламов и Кристина Асмус
Гарик Харламов и Кристина Асмус / Фото: instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус, которая недавно саботировала публику фото без штанов, подготовила трогательное поздравление для дочери Анастасии.

Актриса написала пост, в котором поблагодарила дочь за то, что родители много учатся у нее. Поздравление Асмус дополнила милыми фотографиями с дочерью из личного архива.

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Тебе уже восемь лет. Ты такая взрослая и такая маленькая! Меня распирает гордость быть твоей мамой. Ты такая крутая! В тебе столько света, – обратилась с дочке актриса.

Отец девочки, Гарик Харламов, также написал в своем Instagram-аккаунте сложа с пожеланиями для дочери.

С днем рождения, моя самая большая любовь во вселенной! Восемь лет в обед. Все слова лично, подарки лично, а тут просто поздравление от папы. Повторюсь за всеми отцами дочерей — ты у меня самая лучшая девочка в мире! – поздравил Настю Харламов.

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Сейчас Асмус вместе с дочерью находится в Дубае. Там актриса подготовила праздничную вечеринку для Насти. Как известно, Гарик Харламов остался в России и, по всей видимости, будет поздравлять девочку уже по возвращению домой.

Бывшие супруги Асмус и Харламов стараются сохранять дружеские отношения после развода и вместе воспитывают дочь. Например, в прошлом году день рождения Насти в Москве разведенные родители провели вместе.

Напомним, ранее Кристина Асмус пожаловалась в Сети на свою низкую зарплату в театре.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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