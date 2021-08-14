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Кристина Асмус поделилась песней от грусти: Не судите меня

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
14 августа, 12:15
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Актриса рекомендует слушать эту песню на повторе, пока не станет лучше. Берите на заметку, если вам часто бывает грустно
Кристина Асмус рассказала, какая песня поднимает ей настроение
Кристина Асмус рассказала, какая песня поднимает ей настроение / Фото: instagram.com/asmuskristina

Когда Кристине Асмус больно, грустно и тяжело, она слушает Селин Дион – Parler à mon père. Об этом звезда, которая недавно сильно травмировала ногу, рассказала своим фолловерам в Instagram.

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Оказывается, эта привычка с ней уже около семи лет и она каждый раз работает.

Не судите о моих музыкальных предпочтениях по этой песне, я разное слушаю. Но вот именно эта почему-то стала "моей", – написала Асмус в посте.

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Артистка призналась, что никогда не знала, о чем поется в этом треке, потому что не понимает французский. Но чудесным образом эта песня ей успокаивает.

Спустя годы Кристина прочла перевод и поняла, что выбрала эту песню не зря.

И теперь я поняла почему именно в сложные моменты ее включаю:

"Я хотела бы достать с неба Луну.
Я также хотела бы спасти Землю.
Но больше всего я хотела бы поговорить с папой,
Поговорить с папой

Напомним, что в прошлом году Кристина Асмус развелась с российским шоуменом Гариком Харламовым. Экс-супруги были вместе на протяжении восьми лет и у них есть общая дочь.

Смотрите о разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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