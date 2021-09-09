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Кристина Асмус разоткровенничалась о новом романе: Я нахожусь в абсолютной любви

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
9 сентября, 11:53
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В прошлом году актриса развелась с шоуменом Гариком Харламовым. С тех пор в жизни Кристины появился новый возлюбленный, личность которого она тщательно скрывает
Кристина Асмус рассказала о новых отношениях
Кристина Асмус рассказала о новых отношениях / Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус, которая вместе с Гариком Харламовым отвели дочь в школу первого сентября, проговорилась поклонникам о своих нынешних отношениях. Личность бойфренда звезда, конечно же, не раскрыла, хотя многие приписывали ей роман с Алексеем Учителем. Но актриса рассказала, какую поддержку получает от любимого в непростой период жизни.

В Instastastories на днях Кристина сообщила, что снимается одновременно в двух проектах – оба крутые и требуют сил.

Спасибо вам всем за поддержку, за сотни сообщений и адекватную реакцию на мою открытость. Но что для меня сейчас важно — я нахожусь просто в абсолютной любви! Помимо мощной заботы от дочки и любимого человека, мне — уж не знаю за что — посланы два крутых проекта. Сейчас они идут в параллель, – сказала Кристина.

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Российская актриса Кристина Асмус
Российская актриса Кристина Асмус / Фото: instagram.com/asmuskristina

Напомним, что прошлым летом Кристина Асмус заявила о разводе с российским шоуменом Гариком Харламовым. Экс-супруги были вместе на протяжении восьми лет и, согласно слухам, именно актриса выступила инициатором разрыва.

В начале этого лета Кристина проговорилась о новом романе и вскоре заявила, что уже не один год состоит в отношениях. Тогда же знаменитость и опровергла приписываемые ей романы с Алексеем Учителем, Иваном Твердовским и другими ее коллегами.

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Больше деталей об отношениях Гарика Харламова и Кристины Асмус узнайте в ролике:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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