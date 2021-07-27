Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Фединчик извинился

Что с МакSим?

Кто такая Китти Спенсер

У кого купальник лучше

MELOVIN угрожали

Співають всі
СЕГОДНЯ Звездно Зарубежные

Кристина Асмус с сильно травмированной ногой снимается в фильме на Шри-Ланке: фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
27 июля, 11:12
Копировать ссылку
Актриса порвала четыре связки на ноге, упав с лестницы. Сейчас Асмус вместе со своей дочкой от Гарика Харламова улетела принимать участие в съемках, которые длятся уже полтора года
Кристина Асмус улетела на съемки фильма на Шри-Ланку, при этом у нее порвано четыре связки на ноге
Кристина Асмус улетела на съемки фильма на Шри-Ланку, при этом у нее порвано четыре связки на ноге / Фото: instagram.com/asmuskristina

По словам Асмус, которая проговорилась о новом романе, ситуацию усложняет еще и тот факт, что сейчас на Шри-Ланке – сезон дождей. Тем не менее, съемки фильма "Булки" продолжаются. В Instastories Кристина показала, как отдыхает на пляже, ожидая съемок сцен с ее участием.

Кроме этого, актрисе приходится самостоятельно передвигаться с помощью костыля, в том числе – подниматься по лестнице. Несмотря на все это, Асмус создали комфортные условия на съемочной площадке.

Скриншот: Instagram

Свою дочь Анастасию от бывшего супруга, российского комика Гарика Харламова, Кристина не показывает в Instastories. Зато публикует новые фото в ленте Instagram. Девочка заметно выросла и стала похожей на свою звездную маму.

Кристина Асмус с дочкой Анастасией
Кристина Асмус с дочкой Анастасией / Фото: instagram.com/asmuskristina

Ранее Кристина опубликовала забавное видео, на котором она под песню Queen поднимается по лестнице с костылем. Именно на этой лестнице актриса упала и порвала связки на ноге.

Теперь скачу на одной ноге и качаю себе руки и икры на правой ноге. Ну, хоть что-то заставило меня заниматься спортом, – подписала видео Кристина.

Напомним, в прошлом году Кристина Асмус развелась с Гариком Харламовым. Судебное разбирательство между бывшими супругами длилось четыре месяца. Пара поженилась в 2013 году, в январе этого года их общей дочери Анастасии исполнилось семь лет.

Смотрите видеосюжет о самых скандальных разводах знаменитостей:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Поддерживаете возвращение к бывшим?
Новый бывший Джей Ло
Все обсуждают
Машу Полякову захейтили в Сети за песню с матами
Быть в курсе
Цитата дня

8 лет назад я принял для себя решение не публиковать фотографий со старшим сыном Платоном. Тогда на это было несколько веских причин, главная из которых - мое желание защитить его от пристального внимания... Прошло время и я понимаю, что он больше не нуждается в этой защите. Он взрослый, яркий, талантливый мальчик. И я рад познакомить вас с ним.

Дмитрий Шепелев ведущий
Шепелев показал лицо сына от Фриске
Премьера "Девять совсем незнакомых людей" уже в августе
Все, что нужно знать о криповом мини-сериале
Интересно
Сольник звезды
DOROFEEVA
31 июля/20:00
5 концертов июля

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять