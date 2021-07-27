Кристина Асмус с сильно травмированной ногой снимается в фильме на Шри-Ланке: фото

Актриса порвала четыре связки на ноге, упав с лестницы. Сейчас Асмус вместе со своей дочкой от Гарика Харламова улетела принимать участие в съемках, которые длятся уже полтора года

Кристина Асмус улетела на съемки фильма на Шри-Ланку, при этом у нее порвано четыре связки на ноге / Фото: instagram.com/asmuskristina

По словам Асмус, которая проговорилась о новом романе, ситуацию усложняет еще и тот факт, что сейчас на Шри-Ланке – сезон дождей. Тем не менее, съемки фильма "Булки" продолжаются. В Instastories Кристина показала, как отдыхает на пляже, ожидая съемок сцен с ее участием.

Кроме этого, актрисе приходится самостоятельно передвигаться с помощью костыля, в том числе – подниматься по лестнице. Несмотря на все это, Асмус создали комфортные условия на съемочной площадке.

Скриншот: Instagram

Свою дочь Анастасию от бывшего супруга, российского комика Гарика Харламова, Кристина не показывает в Instastories. Зато публикует новые фото в ленте Instagram. Девочка заметно выросла и стала похожей на свою звездную маму.

Кристина Асмус с дочкой Анастасией / Фото: instagram.com/asmuskristina

Ранее Кристина опубликовала забавное видео, на котором она под песню Queen поднимается по лестнице с костылем. Именно на этой лестнице актриса упала и порвала связки на ноге.

Теперь скачу на одной ноге и качаю себе руки и икры на правой ноге. Ну, хоть что-то заставило меня заниматься спортом, – подписала видео Кристина.

Напомним, в прошлом году Кристина Асмус развелась с Гариком Харламовым. Судебное разбирательство между бывшими супругами длилось четыре месяца. Пара поженилась в 2013 году, в январе этого года их общей дочери Анастасии исполнилось семь лет.

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