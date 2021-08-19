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Кристина Асмус в мини-платье сразила "длинными" ногами (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
19 августа, 11:05
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Знаменитая актриса и экс-супруга комедианта Гарика Харламова иронизировала насчет своего невысокого роста
Кристина Асмус
Кристина Асмус / Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса театра и кино Кристина Асмус, которая ранее поделилась песней от грусти, опубликовала фото, на котором позировала полулежа в стильном мини-платье с рукавами-буфами. Такой ракурс звезда выбрала, чтобы сделать свои стройные ноги визуально длинными.

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Фото в своем Instagram-аккаунте 33-летняя актриса сопроводила ироничной подписью.

А сфоткай меня типа я йогурт как в рекламе ем и не знаю, что меня снимают. И еще присядь, чтобы ноги длинными казались, а не как есть, – написала Кристина Асмус.

Как известно, рост Кристины Асмус составляет 1,64 метра.

Кристина Асмус иронизировала насчет длины своих ног
Кристина Асмус иронизировала насчет длины своих ног / Фото: instagram.com/asmuskristina

Впрочем, до этого актриса раскрыла поклонникам еще один секрет – стройности ног. Хотя по словам Кристины она не занимается спортом, но постоянно сидит на диетах, так как склонна к полноте.

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Смотрите детали о разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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