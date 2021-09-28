Кристина Орбакайте одной из последних узнала, что у старшего сына проблемы со здоровьем

Не так давно внук Аллы Пугачевой рассказал, что у него обнаружили доброкачественные опухоли в желчном пузыре. Врачи рекомендовали Никите Преснякову определенное время на сидеть на строгой диете и следить за своим здоровьем, чтобы избежать опасных последствий.
Кристина Орбакайте впервые прокомментировала диагноз сына. Она отметила, что одной из последних узнала о его проблемах со здоровьем.
У всех бывают какие-то болячки. Ему просто посоветовали посидеть на диете, – сказала дочь Аллы Пугачевой в эфире программы "Ты не поверишь"
Алена Краснова, супруга Никиты Преснякова, отметила, что сейчас они придерживаются рекомендаций врачей и правильно питаются.
Мы сейчас на правильном питании. Едим низкокалорийные блюда. Совсем не едим мясо. Главное, не есть жирное, – рассказала Алена.
Кому звезды доверяют свое здоровье – смотрите в сюжете:
Другие новости о звездах:
- Почему внука Аллы Пугачевой сравнивают с принцем Гарри – признание Кристины Орбакайте.
- Внук Пугачевой не считает, что он успешен только благодаря своим знаменитым родственникам
- Внук Пугачевой показал элитные апартаменты, которые ему подарила бабушка