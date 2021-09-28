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Кристина Орбакайте одной из последних узнала, что у старшего сына проблемы со здоровьем

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
28 сентября, 13:25
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В последнее время внук Никита Пресняков резко похудел. В Сети предполагали, что это из-за плотного графика. Но на самом деле причина была другая
Кристина Орбакайте впервые прокомментировала диагноз сына
Кристина Орбакайте впервые прокомментировала диагноз сына / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Не так давно внук Аллы Пугачевой рассказал, что у него обнаружили доброкачественные опухоли в желчном пузыре. Врачи рекомендовали Никите Преснякову определенное время на сидеть на строгой диете и следить за своим здоровьем, чтобы избежать опасных последствий.

Кристина Орбакайте впервые прокомментировала диагноз сына. Она отметила, что одной из последних узнала о его проблемах со здоровьем.

У всех бывают какие-то болячки. Ему просто посоветовали посидеть на диете, – сказала дочь Аллы Пугачевой в эфире программы "Ты не поверишь"

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Никита Пресняков, Кристина Орбакайте и Алена Краснова
Никита Пресняков, Кристина Орбакайте и Алена Краснова / Фото: Instagram

Алена Краснова, супруга Никиты Преснякова, отметила, что сейчас они придерживаются рекомендаций врачей и правильно питаются.

Мы сейчас на правильном питании. Едим низкокалорийные блюда. Совсем не едим мясо. Главное, не есть жирное, – рассказала Алена.

Кому звезды доверяют свое здоровье – смотрите в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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