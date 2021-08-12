Кристина Орбакайте ошеломила фигурой в бикини на пляже в Греции: Сколько лет этой девочке?

50-летняя дочь Аллы Пугачевой проводит последний месяц лета на острове в Греции. Там, впервые за долгое время звезда показала свою фигуру в купальнике

Кристина Орбакайте / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Певица Кристина Орбакайте, дочка которой сразилась в танцевальном баттле с детьми Пугачевой и Галкина, показала стройную фигуру в черном бикини с принтом ромашек. Артистка сделала фото на пляже острова Миконос, который так обожают туристы.

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Кадром Кристина Орбакайте поделилась в Instagram. Фанаты засыпали звезду комплиментами.

Кристина Орбакайте в купальнике / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Кто-то из поклонников отметил, что Кристина Орбакайте выглядит младше своего возраста.

"Кристи, спасибо за секси фото в купальнике, мы давно ждали"

"Ну что же за красавица"

"Какая красивая"

"Сколько лет этой девочке? 20!?"

Скриншот Instagram

На Миконос Кристина Орбакайте отправилась со своим супругом, американским предпринимателем Михаилом Земцовым. Бизнесмен младше певицы на семь лет.

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Кристина Орбакайте и ее супруг Михаил Земцов / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Кристина Орбакайте вышла замуж за Михаила Земцова в 2005 году. Вместе они живут в США, где Михаил владеет собственной стоматологической клиникой.

Почему ходили слухи о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина – узнайте в этом видео:

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