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Кристина Орбакайте ошеломила фигурой в бикини на пляже в Греции: Сколько лет этой девочке?

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
12 августа, 20:30
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50-летняя дочь Аллы Пугачевой проводит последний месяц лета на острове в Греции. Там, впервые за долгое время звезда показала свою фигуру в купальнике
Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Певица Кристина Орбакайте, дочка которой сразилась в танцевальном баттле с детьми Пугачевой и Галкина, показала стройную фигуру в черном бикини с принтом ромашек. Артистка сделала фото на пляже острова Миконос, который так обожают туристы.

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Кадром Кристина Орбакайте поделилась в Instagram. Фанаты засыпали звезду комплиментами.

Кристина Орбакайте в купальнике
Кристина Орбакайте в купальнике / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Кто-то из поклонников отметил, что Кристина Орбакайте выглядит младше своего возраста.

  • "Кристи, спасибо за секси фото в купальнике, мы давно ждали"
  • "Ну что же за красавица"
  • "Какая красивая"
  • "Сколько лет этой девочке? 20!?"
Скриншот Instagram

На Миконос Кристина Орбакайте отправилась со своим супругом, американским предпринимателем Михаилом Земцовым. Бизнесмен младше певицы на семь лет.

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Кристина Орбакайте и ее супруг Михаил Земцов
Кристина Орбакайте и ее супруг Михаил Земцов / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Кристина Орбакайте вышла замуж за Михаила Земцова в 2005 году. Вместе они живут в США, где Михаил владеет собственной стоматологической клиникой.

Почему ходили слухи о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина – узнайте в этом видео:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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