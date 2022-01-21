Кристину Орбакайте пристыдили за подражание Алле Пугачевой: "Никакой импровизации!"

Похоже, что Кристина Орбакайте, которая осенью удивила кардинальным изменением имиджа, решила, что уже так сказать "доросла" до маминого творчества и поэтому записала кавер на легендарную песню Примадонны.
Однако публика скептически восприняла такое "возрождение" композиции. Вероятно, Орбакайте ожидала, что ее вариант "Позови меня с собой" будут сравнивать с маминым, но все не так.
Российский преподаватель по вокалу Юлия Таравкова считает, что дочь Аллы Пугачевой провалила попытку затмить новой версией старый хит. По словам эксперта, исполнение получилось неплохим, но в нем нет новизны, что не характерно для кавер-версий, сообщает "КП".
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Исполнение такое же, как у Аллы Борисовны. Все четко по нотам, никакой импровизации. За исключением их тембрального отличия, – говорит преподаватель.
В то же время Таравкова добавила, что и тембр Орбакайте "подкачал" – ее голос получился менее наполненный и объемный. Эксперт подчеркнула, что в каверах артисты обычно добавляют что-то интересное и особенное по звучанию, но в версии Орбакайте "все по старой схеме Аллы Борисовны".
Фактически отличие песни только в тембрах: у Аллы Борисовны он более наполненный, яркий, объемный. У Кристины тембр голоса, в котором почти нет грудного обертона, одни верхние частоты, – добавила Юлия.
Впрочем, некоторые слушатели все же уверяют, что вариант Орбакайте получился довольно неплохим и поблагодарили певицу за предоставленную "вторую жизнь" песни.
Напомним, недавно известный хирург намекнул на необычную процедуру Аллы Пугачевой.