Кристину Орбакайте пристыдили за подражание Алле Пугачевой: "Никакой импровизации!"

Дочь Аллы Борисовны решила перепеть мамин хит 90-х "Позови меня с собой". Впрочем, музыкальные эксперты не оценили такой креатив певицы

Христина Орбакайте переспівала хіт Алли Пугачової. / Фото: instagram.com/alla_orfey, instagram.com/orbakaite_k

Похоже, что Кристина Орбакайте, которая осенью удивила кардинальным изменением имиджа, решила, что уже так сказать "доросла" до маминого творчества и поэтому записала кавер на легендарную песню Примадонны.

Однако публика скептически восприняла такое "возрождение" композиции. Вероятно, Орбакайте ожидала, что ее вариант "Позови меня с собой" будут сравнивать с маминым, но все не так.

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Российский преподаватель по вокалу Юлия Таравкова считает, что дочь Аллы Пугачевой провалила попытку затмить новой версией старый хит. По словам эксперта, исполнение получилось неплохим, но в нем нет новизны, что не характерно для кавер-версий, сообщает "КП".

Исполнение такое же, как у Аллы Борисовны. Все четко по нотам, никакой импровизации. За исключением их тембрального отличия, – говорит преподаватель.

В то же время Таравкова добавила, что и тембр Орбакайте "подкачал" – ее голос получился менее наполненный и объемный. Эксперт подчеркнула, что в каверах артисты обычно добавляют что-то интересное и особенное по звучанию, но в версии Орбакайте "все по старой схеме Аллы Борисовны".

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Фактически отличие песни только в тембрах: у Аллы Борисовны он более наполненный, яркий, объемный. У Кристины тембр голоса, в котором почти нет грудного обертона, одни верхние частоты, – добавила Юлия.

Впрочем, некоторые слушатели все же уверяют, что вариант Орбакайте получился довольно неплохим и поблагодарили певицу за предоставленную "вторую жизнь" песни.

Напомним, недавно известный хирург намекнул на необычную процедуру Аллы Пугачевой.