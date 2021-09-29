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Ксения Собчак и Тина Канделаки вновь поцеловались на публике спустя 14 лет (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
29 сентября, 11:14
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Известные телеведущие Ксения Собчак и Тина Канделаки впервые за долгое время пообщались на светском мероприятии
Ксения Собчак и Тина Канделаки спровоцировали слухи о примирении
Ксения Собчак и Тина Канделаки спровоцировали слухи о примирении / Фото: Instagram

Когда-то телеведущие были лучшими подругами. Однако в какой-то момент между ними словно кошка пробежала. Что стало причиной ссоры они никогда не говорили. В Instagram бывшие подруги не упускали возможности друг друга подколоть.

Но новая публикация Тины Канделаки спровоцировала слухи о ее примирении с Ксенией Собчак. Известные телеведущие встретились на очередном светском мероприятии в Москве. Они мило пообщались и даже повторили свой легендарный поцелуй, но уже в более сдержанном формате.

Знаменитый поцелуй много лет спустя, – подписала публикацию Тина Канделаки.

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Напомним, в 2007 году Ксения Собчак поцеловалась с Тиной Канделаки на церемонии вручения премии GQ "Человек года". Этот поцелуй долго обсуждали в СМИ.

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В Сети ходили разные слухи о ссоре подруг. Одни говорили, что Ксения и Тина не смогли договориться из-за разногласий по поводу ведения совместного бизнеса. Другие считают, что Тина Канделаки и Ксения Собчак поссорились из-за мужчины.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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