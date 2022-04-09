Måneskin, Bon Jovi, U2 и другие: кто из мировых звезд-рокеров поддерживает Украину?

Эти культовые музыканты не остаются в стороне, а делают все, что в их силах, чтобы помочь Украине, отражающей атаки российской армии

Поддержка этих культовых музыкантов бесценна! / Фото: Getty Images, instagram.com/maneskinofficial

Мы не устаем говорить и писать о тех знаменитостях и публичных людях, которые в момент, когда Россия напала на Украину, выбрали сторону добра, правды и человечности и вступаются за украинских народ. Они продолжают вести информационную войну, помогают бороться с кровавой российской пропагандой и собирают огромные суммы денег, чтобы помогать украинцам. Многие, кстати, приняли участие в Social Media Rally, онлайн-мероприятии, которое еще больше приблизит нашу победу, а также отменили свои концерты в РФ. Далее мы расскажем, кто из рокеров всем сердцем болеет за Украину.

Måneskin

Победители "Евровидения", харизматичные итальянцы Måneskin отменили свои концерты в России, а также записали эмоциональное видео в помощь украинцам с целью помочь украинским беженцам и требовать у властей реакции на геноцид украинцев.

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Pink Floyd

Группа Pink Floyd ранее запретила слушать свою музыку в России и Беларуси. Музыканты заявили, что поддерживают Украину и осуждают военное вторжение РФ. А на этой неделе случилось событие, вызвавшее не меньший резонанс. Впервые за 28 лет культовая группа выпустила новую композицию: ею стал трек с Андреем Хлывнюком в поддержку Украины – Hey Hey Rise. Все деньги от продаж пойдут на гуманитарную помощь украинцам.

В композиции звучит вокал Андрея Хливнюка, где солист группы "Бумбокс" на Софийской площади поет "Ой, у лузі червона калина". Участники же Pink Floyd сопровождают его пение инструментальной музыкой. Кроме того, артисты уже и выпустили клип на Hey Hey Rise. В видео показывают кадры войны в Украине.

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Queen

Легенды рока Queen также предельно четки в своей позиции: они против российской агрессии в Украине и собирают деньги для нас. Ранее они в рамках благотворительной акции выложили в Сеть запись своего концерта в Харькове, который состоялся в 2008 году.

Queen огласили сбор денег для украинцев / Фото: https://www.1zoom.ru/

Меtallica

Еще одна культовая группа Меtallica также не словом, а делом помогает Украине. Они проводят акцию в поддержку Украины и переселенцев. Так, администрация коллектива выпускает и продает через интернет-магазины одежду с логотипами группы и портретами ее участников. А выручка идет в международный благотворительный фонд, который сейчас занимается беженцами из Украины. Меtallica уже пожертвовала Украине $500 тыс.

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Также солист "Металлики" Джеймс Хэтфилд демонстрировал дизайнерскую футболку, где символика Меtallica сочетается с флагами Украины и США. Так они выразили свою поддержку Украине и осудили военное безумие России.

Rammstein

Культовая немецкая группа Rammstein открыто поддержала украинцев и осудила российскую агрессию. Об этом они написали в своем манифесте в соцсетях. А позже стало известно, что Тилль Линдеманн лично помогает украинским беженцам на вокзале Берлина.

Культовый артист лично помогает спасать украинских беженцев / Фото: Getty Images, скриншот

Bon Jovi

Легендарная группа Bon Jovi поддержала Украину, выложив видео с одесситами. На ее странице появился видеоролик, на котором молодой парень играет на ударных, а из колонок звучит хит Bon Jovi – It's My Life.

Это для тех, кто стоял на своем... Одесса, Украина. #SlavaUkraini,

– подписали ролик музыканты.

Также они выступили в рамках кампании Stand Up for Ukraine Rally, которое организует Global Citizen.

82.4 миллиона человек в мире вынуждены покинуть свои дома из-за конфликта, насилия и нарушения человеческих прав. Мы должны встать за Украину и беженцев по всему миру для обеспечения того, чтобы они получили помощь, в которой они нуждаются.

U2

Солист легендарной рок-группы U2 написал стихотворение о Зеленском и вспомнил в нем Путина, назвав его психом. В Instagram группы появилось сообщение с украинским флагом, словами от музыкантов и посланием Тараса Григорьевича Шевченко.

Украинский народ учит остальной мир тому, как выглядит свобода, как она чувствуется и, самое главное, как она действует. Хулиган в соседнем квартале не победит. Мое дружеское послание Тараса Шевченко: "Мертвым, живым и нерожденным, моим землякам, живущим в Украине и за ее пределами.

Также группа приняла участие в сборе средств для Украины и посвятила храброму украинскому народу, который сражается за свою свободу, песню.

Deep Purple

Музыканты британской рок-группа Deep Purple также поддержали Украину, осудив армию Путина, совершающую зверства в Украине. Также Deep Purple, любимая группа Дмитрия Медведева, решила вернуть ему автограф, полученный музыкантами в 2011 году.

Я только что написал Дмитрию Медведеву, бывшему президенту, а ныне главе Совета безопасности России, возвращая автограф, который он дал мне на ужине для Deep Purple во Дворце Горького в марте 2011 года, в знак протеста против его разных постов с заявлениями о вторжении,

– рассказал клавишник группы Дон Эйри.

Игги Поп

Знаменитый рокер Игги Поп, осуждая российскую войну в Украине, отказался выступать на московском фестивале Park Live 10 июля 2022 года.

В свете сегодняшних событий это нужно. Наши мысли с украинцами и всеми смелыми людьми, которые противостоят этому насилию и стремятся к миру,

- говорил Игги Поп.

Scorpions

Легендарные рокеры из Scorpions изменили строчки своего хита Winds of Change, который знают все. Напомним, они выпустили выпустили композицию в 1990 году по случаю окончания холодной войны и перестройки СССР. Она начинается со строк "Я иду вдоль Москвы-реки в парк Горького, слушая ветер перемен". Теперь же в Winds of Change вместо Москвы – Украина.

"А теперь послушай мое сердце – оно говорит Украина". Впервые новая версия хита Scorpions прозвучала на концерте в Лас-Вегасе, 27 марта. Вокалист группы Клаус Майне отметил, что Winds of Change – призывает к миру, тогда как Россия – главный мировой агрессор. Поэтому эта замена строчки сейчас очень актуальна.

Эта песня призывает к миру, и сегодня, я считаю, мы должны спеть ее еще громче. Мы посвящаем ее храбрым людям в Украине,

– заявил рокер.

Red Hot Chili Peppers

Группа Red Hot Chili Peppers сначала поддержала Украину в борьбе с агрессором, опубликовав архивные фото из Киева.

А также приняла участие в движении Stand Up For Ukraine, призванном помочь украинским беженцам.

Мы благодарим эти и другие коллективы, выразившие солидарность с украинским народом, за помощь и поддержку. Это бесценно!

Напомним, певица Селин Дион призвала людей финансово помогать беженцам из Украины.

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