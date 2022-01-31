Кто получит многомиллионное наследство Виктора Мережко?

30 января не стало Виктора Мережко. Напомним, 84-летний артист умер в госпитале МВД. Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции. Изначально мужчина не хотел обращаться к врачам, так как был уверен, что это простуда и пройдет сама собой. И хотя проститься с режиссером еще не успели, но в Сети уже обсуждают, кто получит огромное наследство Виктора Мережко.
Кто получит наследство Виктора Мережко?
У покойного Виктора Мережко остались сын и дочь. Он был всего раз женат, но его супруга скончалась почти 25 лет назад. Поэтому наследниками артиста будут его дети.
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Сообщается, что наследники Мережко не будут воевать за его имущество. Источник, близкий к семье артиста, утверждает, что дети отлично ладят и смогут мирно поделить все без суда и публичных разбирательств.
Что же будут делить дети покойного режиссера? У Мережко было 3 достаточно больших квартиры: две — в Москве, одна — в Санкт-Петербурге, две площадью больше 70 квадратных метров и одна в 45 квадратных метров. Их стоимость оценивается в миллионы долларов из-за их расположения и культурной ценности. Также детям Мережко достанется участок в Подмосковье и большой дом.
Удастся ли детям достойно разрешить ситуацию с наследством, покажет время.
Напомним, на этой неделе стало известно о переезде герцогов Кембриджских.