Кто получит многомиллионное наследство Виктора Мережко?

Сегодня появилась информация о том, кто унаследует огромное состояние знаменитого режиссера Виктора Мережко. Больше по теме читайте далее

Детям Мережко предстоит поделить имущество / Фото: Facebook

30 января не стало Виктора Мережко. Напомним, 84-летний артист умер в госпитале МВД. Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции. Изначально мужчина не хотел обращаться к врачам, так как был уверен, что это простуда и пройдет сама собой. И хотя проститься с режиссером еще не успели, но в Сети уже обсуждают, кто получит огромное наследство Виктора Мережко.

Виктор Мережко / Фото: Facebook

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Кто получит наследство Виктора Мережко?

У покойного Виктора Мережко остались сын и дочь. Он был всего раз женат, но его супруга скончалась почти 25 лет назад. Поэтому наследниками артиста будут его дети.

Сообщается, что наследники Мережко не будут воевать за его имущество. Источник, близкий к семье артиста, утверждает, что дети отлично ладят и смогут мирно поделить все без суда и публичных разбирательств.

Что же будут делить дети покойного режиссера? У Мережко было 3 достаточно больших квартиры: две — в Москве, одна — в Санкт-Петербурге, две площадью больше 70 квадратных метров и одна в 45 квадратных метров. Их стоимость оценивается в миллионы долларов из-за их расположения и культурной ценности. Также детям Мережко достанется участок в Подмосковье и большой дом.

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Удастся ли детям достойно разрешить ситуацию с наследством, покажет время.

Дети артиста будут делить имущество / Фото: Facebook

Напомним, на этой неделе стало известно о переезде герцогов Кембриджских.