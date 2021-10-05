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Кто такие Юлия Пересильд и Клим Шипенко, которые улетели в космос на съемки фильма

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
5 октября, 13:53
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Сегодня в космос отправился космический корабль, на борту которого находятся актеры Юлия Пересильд и Клим Шипенко. На МКС они будут снимать кино
Юлия Пересильд/Клим Шипенко
Юлия Пересильд/Клим Шипенко / Фото: instagram.com/juliaperesild/, instagram.com/klim_shipenko

К моменту написания этого материала корабль с российскими актерами уже вышел на околоземную орбиту. Согласно плану, он направляется на Международную космическую станцию, где будут отсняты 30 минут материала для фильма "Вызов".

Актеры проходили отбор и подготовку, чтобы отправиться в космос. Там они пробудут около 10-ти дней. Запуск корабля был совершен с крупнейшего в мире космодрома Байконур.

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Что известно о Юлии Персильд и Климе Шипенко

Юлия Персильд – российская актриса театра и кино. Ей 37 лет, она родом из Пскова. Персильд сыграла главную роль (советскую женщину-снайпера Людмилу Михайловну Павличенко) в фильме "Битва за Севастополь" 2015 года.

Юлия Персильд в "Битве за Севастополь" / Кадр из видео

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Юлия воспитывает двоих дочерей – Анну и Марию. Отец девочек – режиссер Алексей Учитель, который старше Персильд на 33 года.

Юлия Персильд с дочками / Фото: instagram.com/juliaperesild

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Персильд и Учитель не женаты. Со своей первой супругой режиссер официально не разведен, у них также есть сын.

Алексей Учитель / Фото: instagram.com/alexey.uchitel

Клим Шипенко – актер, режиссер и продюсер. Его главной и самой успешной режиссерской работой считается картина "Холоп", которая стала самой кассовой в РФ и СНГ.

Актер и режиссер Клим Шипенко / Фото: instagram.com/klim_shipenko

Шипенко 38 лет, у него есть жена – Соня Карпунина – она тоже снимается в кино. В 2014 году у пары родилась дочь Климентина.

Дочь Клима Шипенко в юном возрасте пошла в модельное агентство / Фото: instagram.com/klim_shipenko

Клим Шипенко учился в калифорнийском университете в Нортридже на факультете кинопроизводства. Работал на "Первом канале", снял фильм "Текст" с Петровым, Янковским и Асмус, и не менее успешную картину "Салют-7".

О чем фильм вызов?

Жанр фильма "Вызов" – космическая драма. Согласно сюжету киноленты, женщина-врач в течение месяца вынуждена готовиться к полету в космос, чтобы спасти жизнь астронавту, находящемуся на МКС (Международной космической станции).

В космосе пройдут съемки фильма "Вызов"
В космосе пройдут съемки фильма "Вызов" / Фото: instagram.com/juliaperesild/

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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