Кто такие Юлия Пересильд и Клим Шипенко, которые улетели в космос на съемки фильма

К моменту написания этого материала корабль с российскими актерами уже вышел на околоземную орбиту. Согласно плану, он направляется на Международную космическую станцию, где будут отсняты 30 минут материала для фильма "Вызов".
Актеры проходили отбор и подготовку, чтобы отправиться в космос. Там они пробудут около 10-ти дней. Запуск корабля был совершен с крупнейшего в мире космодрома Байконур.
Что известно о Юлии Персильд и Климе Шипенко
Юлия Персильд – российская актриса театра и кино. Ей 37 лет, она родом из Пскова. Персильд сыграла главную роль (советскую женщину-снайпера Людмилу Михайловну Павличенко) в фильме "Битва за Севастополь" 2015 года.
Юлия воспитывает двоих дочерей – Анну и Марию. Отец девочек – режиссер Алексей Учитель, который старше Персильд на 33 года.
Персильд и Учитель не женаты. Со своей первой супругой режиссер официально не разведен, у них также есть сын.
Клим Шипенко – актер, режиссер и продюсер. Его главной и самой успешной режиссерской работой считается картина "Холоп", которая стала самой кассовой в РФ и СНГ.
Шипенко 38 лет, у него есть жена – Соня Карпунина – она тоже снимается в кино. В 2014 году у пары родилась дочь Климентина.
Клим Шипенко учился в калифорнийском университете в Нортридже на факультете кинопроизводства. Работал на "Первом канале", снял фильм "Текст" с Петровым, Янковским и Асмус, и не менее успешную картину "Салют-7".
О чем фильм вызов?
Жанр фильма "Вызов" – космическая драма. Согласно сюжету киноленты, женщина-врач в течение месяца вынуждена готовиться к полету в космос, чтобы спасти жизнь астронавту, находящемуся на МКС (Международной космической станции).
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