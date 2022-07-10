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Культовые Scorpions посвятили Украине хит Winds of Change на концерте в Тель-Авиве (видео)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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10 июля, 12:32
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Немецкие рокеры не забывают, что в Украине война. Об этом они и напоминают своим фанатам. Как группа поддержала украинцев во время выступления в Израиле – смотрите в материале
Scorpions поддерживают украинский народ на своих концертах
Scorpions поддерживают украинский народ на своих концертах / Фото: Коллаж: Сегодня

Многие всемирно известные рокеры поддерживают Украину в войне со страной-агрессором. Так, фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн лично помогал украинским беженцам на вокзале Берлина. А Queen собирали средства в помощь пострадавшим от войны людям.

Также rockstars говорят о кровопролитии, которое совершают рашисты, во время своих концертов. В частности, Scorpions. Более того, из-за войны музыканты даже обновили хит Wind of Change. Оттуда артисты убрали все упоминания о "Москве" и "парке Горького". Вместо этого добавили строку Now listen to my heart, it says Ukrainia ("А теперь послушай мое сердце – оно говорит Украина").

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Сейчас Scorpions посвящает обновленный Wind of Change Украине. Так и произошло во время их концерта в Тель-Авиве. Рокеры вместе с фанатами спели хит.

Кроме того, фронтмен группы Клаус Майне взял у одного поклонника флаг Украины и прошелся с ним по сцене.

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Следует отметить, что и сценические эффекты были выполнены с сине-желтым цветом.

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Напомним, трек Wind of Change выпущен в 1990 году и посвящен окончанию холодной войны. В оригинале поется Follow the Moskva down to Gorky Park.Но после полномасштабного вторжения России на территорию Украины музыканты решили сменить свою легендарную композицию.

Впервые новая версия песни Scorpions прозвучала на концерте в Лас-Вегасе 27 марта. Клаус Майне отметил, что Winds of Change – призывает к миру, в то время как Россия – главный мировой агрессор. Поэтому эта замена строчки очень актуальна.

74-летний Клаус Майне на сцене Тель-Авива
74-летний Клаус Майне на сцене Тель-Авива

Эта песня призывает к миру, и сегодня, я считаю, мы должны спеть ее еще громче. Мы посвящаем ее храбрым людям в Украине, – говорил тогда музыкант.

Напомним, во время своего концерта в Риме рок-группа Maneskin послала Путина со сцены на глазах у Анджелины Джоли и ее дочери.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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