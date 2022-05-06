Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Арест Шария ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua

Eurovision 2022

Умер Дяченко

Курьез с Летицией

РиРи сказала да?

Джавелин Тины

MamaRika - дома
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Курит травку и пьет вино: 17-летняя дочь Моники Беллуччи попала в компанию русских в Лондоне

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 мая, 17:42
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Почти каждые родители беспокоятся о том, чтобы их дети не попали в плохие компании и не приобрели пагубные привычки. Дева Кассель, похоже, весело проводит время, но что об этом скажут Моника Беллуччи и Венсан Кассель?
Дочь Моники Беллуччи связалась с сомнительной компанией русских девушек в Лондоне
Дочь Моники Беллуччи связалась с сомнительной компанией русских девушек в Лондоне / Фото: Канал в Telegram "Только никому", instagram.com/devacassel_

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева, уже давно стала популярной персоной и самостоятельной "селебрити" в мире моды. Девушка стала героиней светской хроники, ее выход в свет или очередной пост в Instagram не пропускает ни одно зарубежное издание.

Но если раньше юная Дева мелькала в новостях благодаря очередной фотосъемке для известного журнала, то сейчас в Сети обсуждают совсем другой инфоповод.

Реклама

17-летняя дочь Беллуччи нашла себе новых друзей, а родом они из...России. Как пишет Telegram-канал "Только никому", это группа русских моделей, в компании которых Дева проводит много времени. Кажется, Монике стоит начать волноваться, ведь девушки не только танцуют и смеются, но еще и употребляют алкоголь, курят марихуану, и, судя по всему, употребляют что-то потяжелее...

Фото: Телеграм-канал "Только никому", коллаж "Сегодня"

На одном из видео видно, как одна из подружек Девы что-то вдыхает во время танцев. Также на снимках присутствуют бутылки с алкоголем. На еще одном кадре дочь Беллуччи танцует с подругой, которая держит в руке самокрутку.

Фото: Телеграм-канал "Только никому", коллаж "Сегодня"

Кроме этого, Кассель была замечена в советской военной шапке-ушанке...Не лучшее время, чтобы поддерживать подобное, не так ли?

Реклама
Фото: Телеграм-канал "Только никому"

Русские подружки даже научили говорить Деву по-русски фразы вроде "Привет" и "Мне 17 лет". Не самый полезный навык в нынешних реалиях, когда Россию осуждает весь мир из-за ее нападения на Украину!

Ранее мы сообщали, что украинский фотограф снял Монику Беллуччи для обложки глянца.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Королева и писанка
Два любопытных факта о Елизавете II
Как королева связана с Украиной
Insta News
После визита Украины
Анджелина Джоли

«Влияние войны на целое поколение украинских детей просто опустошает»

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять