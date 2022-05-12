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Лариса Долина и Космос из "Бригады" засветились на Донбассе возле памятника "Жертвам фашизма"

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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12 мая, 10:33
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Российской певице Ларисе Долиной и актеру Дмитрию Дюжеву не сидится в родной стране-агрессоре – они решили приехать на оккупированный Донбасс и возложить цветы возле памятника погибшим во время Второй мировой войны
Лариса Долина и Дмитрий Дюжев были замечены на оккупированном Донбассе
Лариса Долина и Дмитрий Дюжев были замечены на оккупированном Донбассе / Фото: facebook.com/larisadolinacom, instagram.com/dyuzhev_d

Не только Григорий Лепс решил приехать на Донбасс и спеть на пропагандистском концерте. Лариса Долина и Дмитрий Дюжев также прибыли в оккупированный Донецк. Артисты, поддерживающие Путина и войну в Украине, постояли перед камерами, возложили цветы возле памятника "Жертвам фашизма", а Дмитрий Дюжев еще и перекрестился.

Кадры с места событий опубликовал Телеграм-канал "Боже, яке кончене".

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Скриншот: "Боже, яке кончене"

В соцсетях артисты не стали делиться кадрами с поездки и скрыли факт своего пребывания в оккупированном Россией украинском городе. Как сообщает пропагандистское издание "ДАН", Долина, Дюжев и Лепс выступили на концерте в так называемой "ДНР" в день ее "создания".

К слову, Лариса Долина, которая родилась в Баку, но с трех лет жила в Одессе, молчит о войне и полностью поддерживает кровавый режим Путина. Что касается Дюжева, то он также поддерживает оккупацию Донбасса и полномасштабную войну в Украине. К примеру, ранее в своем Телеграм-канале актер опубликовал пост про "помощь" детям Донбасса.

Скриншот: Telegram

Ранее стало известно, сколько заработали Газманов, Семенович и другие артисты, выступавшие на рашистских концертах.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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