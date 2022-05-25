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Лариса Долина назвала Одессу "родной" и "любимой", но от Путина не отреклась

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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25 мая, 14:01
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Одиозная артистка продолжает падать лицом в грязь, слепо поклоняясь Путину и веря рашистской пропаганде. При этом она вспоминает свои годы, проведенные в Одессе
Лариса Долина все никак не может открыть глаза на правду
Лариса Долина все никак не может открыть глаза на правду / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

То ли Ларисе Долиной промыли мозги рупоры Кремля, то ли она ради карьеры на РФ сама решила поддерживать кровавого президента-диктатора – остается загадкой. Но то, что она стала таким же прислужником российских властей как Иван Охлобыстин – это факт. Совсем недавно артистка засветился в оккупированном Донецке возле памятника погибшим во время Второй мировой войны.

После этого циничного визита Долина внезапно решила вспомнить свою прежнюю жизнь в Одессе, называя город "родным" (с трех лет она там жила, – Ред.). Как выразилась Лариса в Instagram , она видит и знает, что происходит на самом деле. Конечно же, артистка все воспринимает сквозь призму пропаганды.

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Я много думаю сейчас обо всем. В моем сердце соединились разные чувства и они пытаются договориться между собой. А я сама с собой изначально договорилась. Я вижу все и знаю. Я знаю правду. Я люблю Каспий, там родилась, я бесконечно люблю свою родную и любимую Одессу, но ту, которую я знаю, не сегодняшнюю. Прежней Одессы сейчас нет, – высказалась Долина.

Лариса Долина
Лариса Долина / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Хотелось бы услышать от артистки четкую гражданскую позицию, призывы о прекращении войны и осуждении Путина. Но этого нет. Дальше Лариса Долина отметила, как сильно гордится быть гражданкой России, где она реализовалась как артист и "нашла настоящих поклонников ее творчества".

Я люблю страну, гражданкой которой стала много лет назад – гражданкой России. Здесь я нашла себя в профессии, стала счастлива, здесь я состоялась как личность, – написала артистка-путинистка.

Также Долина решила напомнить, что она уже 50 лет на сцене и за эти годы она будто делает сознательные, важные и обдуманные шаги, направленные на созидание. Впрочем, знающие правду люди с уверенностью могут сказать, те шаги, которые сейчас делает артистка, ведут ее прямо в бездну.

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Напомним, ранее Дмитрий Гордон раскритиковал Ларису Долину после ее поездки на Донбасс.

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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