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Латвийская рок-группа Brainstorm впервые запели на украинском языке в поддержку Украины

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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27 марта, 19:53
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Латвийские музыканты из группы Brainstorm поддержали народ Украины в рамках всемирного телемарафона Save Ukraine и запели на украинском языке
Brainstorm спели на украинском языке в поддержку Украины
Brainstorm спели на украинском языке в поддержку Украины

Сегодня весь мир следит за телемарафоном Save Ukraine, который проходит в Польше. К благотворительному эфир присоединились многие мировые знаменитости.

Свою поддержку украинцам выразила латвийская рок-группа Brainstorm.

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Чтобы показать единство с народом Украины музыканты решили впервые в жизни исполнить песню на украинском языке. В исполнении группы зазвучали слова стихи украинского поэта Сергея Седрика-Локшина "Моя пісня".

Скриншот – Видео

Музыканты призвали весь мир объединиться для помощи украинскому народу для борьбы с российскими оккупантами и попросили сделать пожертвование в благотворительный фонд, чтобы поддержать украинцев.

Скриншот – Видео

Также в марафоне примут участие мировые звезды и украинские артисты. Вот некоторые из них: Fatboy Slim, Nothing But Thieves, Imagine Dragons, Brainstorm, Jamala, Океан Ельзи, Артем Пивоваров, alyona alyona, Тина Кароль, Один в каное, Go_A.

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Ранее сообщалось, что певица Кэти Перри прямо со сцены своего концерта послала Путина, а известный британский музыкант Стинг пожертвовал украинцам средства и направил гуманитарную помощь.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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