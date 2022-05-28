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Лайма Вайкуле борется с онкологией: певица проходит химиотерапию в США

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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28 мая, 12:30
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Латвийская певица Лайма Вайкуле снова столкнулась с ужасным недугом. Инсайдеры рассказали, что исполнительница улетела на химиотерапию в США
У Лаймы Вайкуле рецидив рака
У Лаймы Вайкуле рецидив рака / Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Лайма Вайкуле не часто делится со своими поклонниками личными подробностями совей жизни Недавно певица все же нарушила молчание в социальных сетях, чтобы заступиться за друзей, Максима Галкина и Аллу Пугачеву, поддержавших Украину.

Однако, как пишут СМИ, сейчас у певицы есть серьезные основания держаться подальше от посторонних глаз. Телеграм-канал "НеМалахов-Сливки" написал, что у Вайкуле произошел рецидив ракового заболевания и она проходит курс химиотерапии в США, но своих источников новостной ресурс не сообщает.

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Плоха она совсем. Говорят, шансы не велики. Рецидив из прошлого. Много лет назад певица уже лечилась там, – гласит новость.

Напомним, что долгое время певица не рассказывала никому о том, что боролась со страшным недугом. Об онкологии Вайкуле узнала в 1991 году, когда у нее обнаружили злокачественное новообразование, но лишь несколько лет назад рассказала об этом своим поклонникам.

Говорить о том, что я победила что-то – это не правда. Это судьба, мне повезло. Значит я не все сказала, значит мне еще надо что-то сделать, что-то понять. Поэтому я считаю, что моей заслуги там нет никакой. Я просто перенесла для меня тяжелое испытание. Орден мне за это не дашь, и это не от меня зависит, а от кого-то там сверху, – говорила Вайкуле в одном из интервью.

Сейчас Лайма Вайкуле активно выступает против войны в Украине. Ранее исполнительница рассказала о своем музыканте, который сейчас находится в Киеве, и призвала остановить войну.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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