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Леди Гага и Сальма Хайек занялись сексом, но мир этого не увидел – певица в бешенстве

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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21 января, 15:53
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Из фильма "Дом Gucci" вырезали пастельную сцену с Леди Гагой и Сальмой Хайек
Из "Дома Гуччи" вырезали постельную сцену с Леди Гагой и Сальмой Хайек
Из "Дома Гуччи" вырезали постельную сцену с Леди Гагой и Сальмой Хайек / Фото: instagram.com/salmahayek, imdb.com

Американская певица и актриса Леди Гага, у которой начались проблемы с психикой из-за съемок в "Доме Gucci", расстроена тем, что из финальной версии картины вырезали постельную сцену с ее участием.

По словам Гаги, у ее персонажа Патриции Реджани завязались интимные отношения с личным астрологом Пиной (ее сыграла Хайек), которая помогла Патриции подстроить убийство ее мужа.

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Леди Гага и Сальма Хайек в фильме "Дом Гуччи"
Леди Гага и Сальма Хайек в фильме "Дом Гуччи" / Фото: Скриншот из видео

Но по какой-то причине режиссер Ридли Скотт решил не показывать отснятую сцену зрителям. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Pop Crave.

В этом фильме есть целая сторона, которую вы не видели, где у нас с Пиной завязались сексуальные отношения, – цитирует издание Леди Гагу.

Кто знает, может в режиссерской версии "Дома Gucci" зрители все же увидят ту саму сцену с участием Леди Гаги и Сальмы Хайек.

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В украинский прокат скандальная драма "Дом Gucci" вышла в конце прошлого года. Мы посмотрели фильм и рассказали, почему новая картина Ридли Скотта оставила неприятный осадок – честная рецензия на "Дом Gucci".

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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