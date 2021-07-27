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Леди Гага прошлась по улицам на огромных каблуках, как в старые добрые времена: фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
27 июля, 14:23
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Артистка прогулялась по Нью-Йорку, надев необычную обувь. Раньше Леди Гага часто удивляла публику невероятными нарядами – чего только стоит ее платье из сырого мяса!
Леди Гага прошлась по Нью-Йорку на огромных каблуках
Леди Гага прошлась по Нью-Йорку на огромных каблуках / Фото: Getty Images

На этот раз Леди Гага, которая ранее поделилась ужасной историей об изнасиловании, решила не наряжаться в футуристические платья или костюмы – артистка выбрала обычное черное платье на бретельках. Зато все внимание привлекла ее обувь.

Необычные туфли и высокие каблуки – фишка Леди Гаги уже долгое время. Раньше артистка ходила только в окружении охраны, которая не только выполняла свои прямые обязанности, но и помогала артистке не упасть в подобной обуви.

В таком виде Гагу заметили на улицах Нью-Йорка. Известно, что платье артистки от Magda Butrym, а вот какого бренда обувь – неизвестно.

Скриншот: Instagram

Отметим, что ранее Леди Гага часто носила яркий макияж и необычные, эпатажные наряды. Сейчас же артистку почти не узнать – она отдает предпочтение натуральной красоте – звезда больше не красит волосы в блонд и почти не использует мейкап.

В Instagram-профиле артистки можно найти множество фото, на которых она позирует без фильтров и с натуральным макияжем.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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