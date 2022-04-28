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Леди Гага жестко высмеяла россиян на концерте в США: "как были тупыми, такими и остались!"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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28 апреля, 19:33
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Эпатажная певица раскритиковала граждан страны-агрессора за их молчание и бездействие
Леди Гага поддерживает Украину в развязанной РФ войне.
Леди Гага поддерживает Украину в развязанной РФ войне. / Фото: instagram.com/ladygaga/, instagram.com/_russia_federation

В первые дни войны Леди Гага выразила свою поддержку украинскому народу и сказала, что сердце ее с нами. Сейчас певица решила высказаться о тех россиянах, которые за эти месяцы кровопролития показали всю свою циничность и убожество.

Во время концерта в Лас-Вегасе звезда сказала несколько слов о помощи пострадавшим. Потом она отметила, что гражданам РФ стоило бы ее арестовать во время концерта в их стране. Однако они этого не сделали, потому что "как были тупыми, такими и остались".

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Такие слова Леди Гага озвучила во время лирического выступления, где играла на пианино. Соответствующий ролик появился в Twitter.

Они должны были арестовать меня в России, когда у них был такой шанс. Я говорила им надеть на меня наручники. Они были тупыми в тот день, и остаются тупыми сейчас, – смеясь, сказала певица.

Что имела в виду артистка?

В речи Леди Гага вспомнила об инциденте, произошедшем в 2012 году, когда она на большом концерте в Москве заявила со сцены о равенстве и любви, а также поддержала ЛГБ-сообщество.

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Тогда же звезда прошлась по сцене перед россиянами со скрещенными руками и призвала арестовать ее за позицию (конечно, этого не произошло). Также она заявила, что не боится сесть в тюрьму за выбор свободы.

Меня зовут Леди Гага. Я живу на Манхэттене, в Нью-Йорке. И я уверена, что мужчины и женщины заслуживают любви в равной степени. Арестуй меня Москва. Мне пох*й", – сказала тогда артистка.

Именно на эту ситуацию ссылалась звезда, выступая в 2022 году. Таким образом, Леди Гага подчеркнула, что Россия – диктаторская страна, где нет свободы слова и права выбора.

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Напомним, ранее певица Шер призвала вооружить Украину, иначе пострадает вся Европа.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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