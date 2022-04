Леди Гага жестко высмеяла россиян на концерте в США: "как были тупыми, такими и остались!"

В первые дни войны Леди Гага выразила свою поддержку украинскому народу и сказала, что сердце ее с нами. Сейчас певица решила высказаться о тех россиянах, которые за эти месяцы кровопролития показали всю свою циничность и убожество.

Во время концерта в Лас-Вегасе звезда сказала несколько слов о помощи пострадавшим. Потом она отметила, что гражданам РФ стоило бы ее арестовать во время концерта в их стране. Однако они этого не сделали, потому что "как были тупыми, такими и остались".

Такие слова Леди Гага озвучила во время лирического выступления, где играла на пианино. Соответствующий ролик появился в Twitter.

Lady Gaga: They shouldve arrested me in Russia when they had the chance pic.twitter.com/2g6FcR9Et8