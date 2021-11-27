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Леди в черном: Алла Пугачева появилась на публике в элегантном образе (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
27 ноября, 19:32
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Максим Галкин поделился стильным аутфитом Примадонны в своем Instagram-профиле. Такой экстравагантной Аллу мы не видели давно
Максим Галкин похвастался новым образом Аллы Пугачевой
Максим Галкин похвастался новым образом Аллы Пугачевой / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Недавно Аллу Борисовну захейтили в Сети за короткую юбку. Однако новый лук известной артистки не может кому-то не понравиться!

На видео, опубликованном в соцсети супругом Аллы Пугачевой – Максимом Галкиным, певица демонстрирует лук, который собрала сама. Звезда надела черную блузу, брюки и пальто.

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Свой образ она дополнила перчатками Chanel, ботинками на платформе и каблуках, очками в черной оправе и жемчужными бусами.

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В комментариях к посту Галкина многие поклонники Аллы Борисовны написали ей комплименты: "Какая роскошная женщина! Любуемся и обожаем", "Образ невероятный!", "Как современно, актуально и просто красиво! Настоящая звезда".

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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