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Легендарный итальянский Dj Benny Benassi зажигал на сцене Евровидения-2022

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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11 мая, 07:44
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Автор самого популярного сингла все времен Satisfaction появился на песенном конкурсе вместе с другими артистами – Dardust и Sophie & The Giants. Показываем их выступление
Dj Benny Benassi вместе с Dardust и Sophie & The Giants выступили на "Евровидении"
Dj Benny Benassi вместе с Dardust и Sophie & The Giants выступили на "Евровидении"

10 мая в итальянском городе Турин с размахом стартовало "Евровидение-2022". Первый полуфинал соревнований оказался ярким и удивительным, впереди второй полуфинал и сам гранд-финал. Кстати, мы уже рассказывали, кто стал первым финалистом.

Кроме участников, зрители могли насладиться выступлениями звездных гостей. Среди них был певец Diodato, который должен был представлять Италию вместо Maneskin в 2020 году. Также на сцене "Евровидения-2022" зажигал сам Benny Benassi – диджей, который умеет покорять сердца слушателей.

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Benny Benassi вместе с итальянским певцом Dardust и британской группой Sophie & The Giants заставили всех танцевать!

Благодаря дирижеру Сильвии Катасте их выступление стало путешествием к известнейшим хитам итальянской танцевальной музыки, которые точно знают во всем мире. Их работа называлась "Танец красоты".

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Кратко об артистах

Benny Benassi является одним из важнейших итальянских ди-джеев, известных по всему миру. Его самый большой хит датируется 2012 годом и называется Satisfaction. Кроме того, он получил множество премий "Грэмми".

Он участвовал в различных топовых музыкальных фестивалях, таких как Coachella, Tomorrowland и Ultra Music Festival. Также диджей работал вместе с Мадонной и Джоном Леджендом.

Dardust – сольный певец. Он выступал на закрытии Олимпийских игр 2022 года в Пекине, а также на МАТЧИ всех звезд НБА.

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Sophie and The Giants – очень любимая и известная британская группа в Италии. Коллектив уже сотрудничал с Дардастом и Бенни Бенасси над треком Golden Nights.

Ранее сайт "Сегодня" собрал ТОП-5 выступлений первого полуфинала Евровидения-2022 – подробнее в нашем материале.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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