Леонардо Ди Каприо проигнорировал СМС Алины Байковой о войне в Украине

Топ-модель написала о происходящем в родной стране голливудскому актеру в личном сообщении. Реакция кинозвезды удивила украинку

Леонардо Ди Каприо не ответил на сообщение Алины Байковой о войне в Украине / Фото: Getty Images, instagram.com/alina_baikova

Звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо в марте выразил свою поддержку украинским беженцам. С тех пор актер не поднимает тему войны в Украине в своих социальных сетях.

Украинская модель Алина Байкова, которая давно знакома с Ди Каприо, призналась, что была шокирована таким поведением актера. Об этом она рассказала в интервью Иванне Пидборской для YouTube-канала "ДеЯк".

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По словам Байковой, где-то на 10 день войны она обратила внимание на то, что Ди Каприо молчит, в то время, как многие другие знаменитости уже высказали свое мнение.

Я зашла и написала ему в WhatsApp: "Лео, люди, как ты должны говорить. У тебя мощный авторитет. Не молчи". И он мне даже ничего не ответил. Полностью проигнорировал мое сообщение, – рассказала модель.

Алина Байкова и Леонардо Ди Каприо / Фото: HELLO.RU

После, отметила модель, она узнала, что Лео перевел около 40 миллионов долларов в поддержку Украины. Байкова не уверена, что сподвигло актер на такой поступок и предположила, что кроме ее сообщения могло быть и давление публики.

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Я не могу сказать, что он поддержал. Он проигнорировал мое сообщение. Мы встретились на вечере Met Gala. Поздоровались и все. Даже ничего не было сказано, как обычно люди говорят: "Мне очень жаль". Вообще "ноль", – поделилась модель.

Напомним, что ранее в Сети обсуждали слухи о том, что Леонардо Ди Каприо пожертвовал 10 млн долларов украинской армии, однако у международных специалистов сложилось другое мнение.