Летающий снеговик, эльфы и много снега: Эд Ширан и Элтон Джон выпустили рождественский клип

Merry Christmas – так называется совместная композиция двух британских исполнителей.
В клипе много смешных моментов. Особенно зрителей развеселили танцы Эда в белых валенках и забавном костюме. Также Элтон играл на "убегающем" пианино, в то время, как его партнер по дуэту вместе со снеговиком парил в невесомости.
На прошлое Рождество мой друг Элтон Джон мне позвонил и сказал, что мы должны исполнить "Merry Christmas". Я ответил: "Ага, может быть в 2022 году". Но на самом деле, я написал припев еще в тот день, – вспоминает Ширан.
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Все доходы от песни пойдут в фонд Эда, который предоставляет гранты молодым музыкантам в его родном городе Саффолк, и благотворительную организацию Джона против СПИДа.
Поклонники оценили старания артистов:
- Лучшая рождественская песня за последние несколько лет
- Песня такая запоминающаяся и красивая, а видео веселое и создает у меня рождественское настроение!
- Эта песня вызывает у меня мурашки по коже, очень понравилось.
Как известно, у Элтона уже есть праздничный хит: "Step Into Christmas", который возглавил чарт рождественских песен Billboard в 1973 году, а также попал в десятку лучших в UK Singles Chart – официальный рейтинг синглов Великобритании.
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