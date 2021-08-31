Лилия Ребрик соблазнительно позировала в ярко-розовом бикини у бассейна (фото)

Актриса и телеведущая Лилия Ребрик, которая вчера трогательно поздравила красавицу-дочь с 9-летием, позировала в эффектном наряде. Знаменитость надела цельный розовый купальник и длинную накидку, в очередной раз показав свою стройную фигуру.
Фото, сделанное рано утром, Лилия Ребрик опубликовала в Instastories. Телеведущая позировала возле бассейна.
Как оказалось, Лилия Ребрик была на съемках сериала "Папаньки". На фото актриса кокетливо подняла одну ногу и широко улыбнулась.
Телеведущая спросила у подписчиков, стоит ли ей купаться в бассейне.
Несмотря на то, что часть лета Лилия Ребрик провела на съемках и репетициях, вместе с супругом Андреем Диким они успели отдохнуть и на море в Болгарии. Звездная украинская пара ездила туда в качестве судей на фестиваль, и не упустила возможности понежиться на пляже.
Как отец Лилии Ребрик поддерживал ее в начале творческого пути – смотрите в ролике:
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