Лилия Ребрик соблазнительно позировала в ярко-розовом бикини у бассейна (фото)

Ведущая "Ранку з Україною" Лилия Ребрик в последний день лета надела эффектный купальник и ошеломила поклонников фигурой

Лилия Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Актриса и телеведущая Лилия Ребрик, которая вчера трогательно поздравила красавицу-дочь с 9-летием, позировала в эффектном наряде. Знаменитость надела цельный розовый купальник и длинную накидку, в очередной раз показав свою стройную фигуру.

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Фото, сделанное рано утром, Лилия Ребрик опубликовала в Instastories. Телеведущая позировала возле бассейна.

Лилия Ребрик в купальнике / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Как оказалось, Лилия Ребрик была на съемках сериала "Папаньки". На фото актриса кокетливо подняла одну ногу и широко улыбнулась.

Лилия Ребрик в бикини на съемках / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

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Телеведущая спросила у подписчиков, стоит ли ей купаться в бассейне.

Скриншот Instagram

Несмотря на то, что часть лета Лилия Ребрик провела на съемках и репетициях, вместе с супругом Андреем Диким они успели отдохнуть и на море в Болгарии. Звездная украинская пара ездила туда в качестве судей на фестиваль, и не упустила возможности понежиться на пляже.

Как отец Лилии Ребрик поддерживал ее в начале творческого пути – смотрите в ролике:

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