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Линду Евангелисту не узнать! Модель призналась, что бьюти-процедура изуродовала ее (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
23 сентября, 17:09
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Наряду с Клаудией Шиффер, Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста была одной из самых востребованных моделей в 90-х
Линда Евангелиста в 1991 году (слева) и в 2016 году (справа)
Линда Евангелиста в 1991 году (слева) и в 2016 году (справа) / Фото: Getty Images, celebmafia.com

В отличие от своих коллег, которые продолжили модельную карьеру и регулярно радуют своей "нестареющей" внешностью, как Синди Кроуфорд в рекламе Pepsi, Линда Евангелиста перестала появляться на публике. За эти 30 лет бывшая модель изменилась до неузнаваемости, по ее словам. Как оказалось, причиной тому стала неудачная бьюти-процедура по коррекции жировых отложений.

В своем Instagram-аккаунте Линда Евангелиста впервые за много лет решила в подробностях рассказать, почему бросила моделинг.

Причина в том, что я была жестоко изуродована процедурой CoolSculpting, результат которой оказался прямо противоположным тому, что было обещано. Эта процедура не уменьшила количество моих жировых клеток, а, наоборот, увеличила их, оставив меня навсегда деформированной даже после двух болезненных и безуспешных операций по коррекции. Я стала, как писали СМИ, "неузнаваемой". У меня развилась парадоксальная жировая гиперплазия — о риске ее развития я не знала до процедуры, – рассказала Линда.

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По словам звезды, она не просто лишилась заработка, но и впала в настоящую депрессию, став отшельником.

Когда в 2014-2015-х годах журналы начали публиковать свежие снимки Линды Евангелисты, поклонники были поражены, насколько она визуально постарела и располнела.

Линда также написала о судебном иске, отметив, что хочет избавиться от позора и обнародовать свою историю.

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Линда Евангелиста на показе Michel Klein в 1991 году (слева) и в 2015 году (справа)
Линда Евангелиста на показе Michel Klein в 1991 году (слева) и в 2015 году (справа) / Фото: Getty Images

В комментариях Линду Евангелисту поддержали ее коллеги: Гвинет Пэлтроу, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и другие.

Смотрите в ролике историю модели размера XLL Тесс Холлидей:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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