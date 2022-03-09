Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 ☢ Атака на ЗАЭС 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua

Путь Барских

Украинцы≠русские

Леонтьев потерялся

Сбежали из РФ

Поддержка Росомахи

Раша, гудбай!
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Человечище! Тилль Линдеманн помогает украинским беженцам на вокзале Берлина: реальная история спасения

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 марта, 08:42
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На своей странице в инстаграме рэпер Потап поделился удивительной историей девушки, которой помог сам Тилль Линдеманн
Культовый артист лично помогает спасать украинских беженцев
Культовый артист лично помогает спасать украинских беженцев / Фото: Getty Images, скриншот

Недавно мы писали о том, что группа Rammstein озвучила свою позицию, поддержав Украину. Но теперь появились новости, доказывающие человечность, толерантность и доброту ее участников на деле.

Так, стало известно, что фронтмен группы Rammstein уже показал себя, помогая украинским беженцам. В инстаграме рэпера Потапа появилась история девушки, которой на вокзале в Берлине помог сам Тилль Линдеманн. В знак солидарности с украинцами артист надел шапку от Mozgi.

Реклама
скриншот из инстаграма Потапа

Как оказалось, артист культовой группы вместе со своим директором помогает расселять тех, кто вынужден покинуть свои дома в Украине, спасаясь от ужасов войны, которая уже 14-й день идет в стране. Тилль Линдеманн помог устроить девушек в отель, хотя везде уже нет мест для поселения, оплатил им номер и дал денег на ужин.

Чтобы прочесть всю историю, листайте карусель публикации в инстаграме.

Реклама

Такие поступки говорят о многом. И Украина, Тилль, никогда не забудет эту помощь в самый критический момент!

Кстати, ранее концерты Тилля Линдеманна в России, которые запланированы на декабрь 2022 года, были отменены.

Напомним, что многие западные звезды высказались в поддержку Украины и помогают материально.

Реклама

Мы уверены в победе. Все будет Украина!

Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Наши ангелы-хранители

Глава Гостомельской громады Прилипко Юрий Ильич до последнего оставался со своими земляками. Он погиб, раздавая под пулями и снарядами хлеб и лекарства. Умер за громаду, умер за Гостомель, умер как герой… Вечная память!

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Пограничник Роман Грибов - тот самый защитник острова Змеиный, который произнес фразу, ставшую девизом для миллионов украинцев и всемирно известным мемом: “Русский военный корабль, иди на х…й!”. Роман - из Золотоноши Черкасской области. Сейчас он в плену.
Слава Україні!
Топ YouTube
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Цитата дня

Женщины, рискующие своей жизнью в Украине - вы невероятные и весь мир за вами!

Цитата на segodnya.ua
Дженнифер Энистон Актриса
Джен поддержала Украину!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять