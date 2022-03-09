Человечище! Тилль Линдеманн помогает украинским беженцам на вокзале Берлина: реальная история спасения

Недавно мы писали о том, что группа Rammstein озвучила свою позицию, поддержав Украину. Но теперь появились новости, доказывающие человечность, толерантность и доброту ее участников на деле.
Так, стало известно, что фронтмен группы Rammstein уже показал себя, помогая украинским беженцам. В инстаграме рэпера Потапа появилась история девушки, которой на вокзале в Берлине помог сам Тилль Линдеманн. В знак солидарности с украинцами артист надел шапку от Mozgi.
Как оказалось, артист культовой группы вместе со своим директором помогает расселять тех, кто вынужден покинуть свои дома в Украине, спасаясь от ужасов войны, которая уже 14-й день идет в стране. Тилль Линдеманн помог устроить девушек в отель, хотя везде уже нет мест для поселения, оплатил им номер и дал денег на ужин.
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Чтобы прочесть всю историю, листайте карусель публикации в инстаграме.
Такие поступки говорят о многом. И Украина, Тилль, никогда не забудет эту помощь в самый критический момент!
Кстати, ранее концерты Тилля Линдеманна в России, которые запланированы на декабрь 2022 года, были отменены.
Напомним, что многие западные звезды высказались в поддержку Украины и помогают материально.
- Опра об украинцах: "Мужество украинского народа зажгло огонь в людях во всем мире".
- Кристен Стюарт на премии Spirit Awards поддержала Украину и вместе с ведущими показала фак Путину.
- Британский актер Люк Эванс осудил архаичную идеологию Путина.
- Мила Кунис вместе с Эштоном Катчером собирают для Украины помощь.
- Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд высказался в поддержку Украины.
- Актриса Милла Йовович эмоционально о войне России против Украины: "Мою страну и народ бомбят".
- Семейство Кардашьян также обращает внимание мира на войну в Украине.
- Знаменитая певица Мадонна заявила, что Путин нарушил все существующие договоры о правах человека.
- Культовый актер и политик Арнольд Шварценеггер выступил со словами, что он на стороне украинского народа.
- Легендарный режиссер Дэвид Линч лично обратился к Путину с требованием прекратить войну.
- Меган Маркл и принц Гарри обратились к мировым лидерам из-за Украины.
Мы уверены в победе. Все будет Украина!
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