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Линдси Лохан тайно вышла замуж: кто стал избранником актрисы?

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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3 июля, 16:14
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Звезда "Дрянных девчонок" наконец-то обрела свое счастье. С кем актриса обменялась кольцами на закрытой церемонии – читайте в материале
Линдси Лохан вышла замуж
Линдси Лохан вышла замуж / Фото: Getty Images, instagram.com/lindsaylohan

Следом за своими подружками Бритни Спирс и Пэрис Хилтон под венец пошла и Линдси Лохан. Скандальная актриса вышла замуж за своего бойфренда Бадера Шаммаса.

О том, что теперь Линдси официально замужем стало известно после публикации актрисы в Instagram. В посте Лохан назвала Шаммаса своим мужем.

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Я самая счастливая женщина в мире. Ты нашел меня и знал, что я хочу обрести счастье и благодать. Я поражена тем, что ты мой муж. Моя жизнь и мое все, – подписала фото с возлюбленным Линдси.

Новость о том, что актриса и ее бойфренд официально стали мужем и женой подтвердил представитель звезды изданию Page Six.

Церемония бракосочетания прошла довольно интимно, в тайне от посторонних глаз. По словам источника, пара обручилась за несколько часов до празднования 36-летия актрисы.

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Избранник Линдси Лохан, 35-летний Бадер Шаммас, арабский финансист. Он работает вице-президентом в компании Credit Suisse. Влюбленные познакомились, когда актриса находилась в Дубае. Пара обручилась в марте этого года.

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Семья скандальной звезды отмечает, что отношения с Бадером сильно изменили ее в лучшую сторону.

Она перезапускает свою карьеру, а когда нажимаешь кнопку перезапуска, хочется, чтобы в твоей жизни был хороший человек. Все счастливы. Линдси вернула свою жизнь, когда встретила его, она живет действительно счастливой и здоровой жизнью, – рассказал отец актрисы.

Ранее сайт "Сегодня" рассказал, как эпатажная звезда превратилась в романтическую невесту.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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