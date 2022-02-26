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Лия Ахеджакова призывает российских военных одуматься: "Вы же погибаете не за Россию, а за Путина"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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26 февраля, 19:12
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Российская актриса просит военных Путина отступить и оставить Украину в покое
Обращение Лии Ахеджаковой к российским военным.
Обращение Лии Ахеджаковой к российским военным. / Фото: Instagram

Лия Ахеджакова одна из тех деятелей культуры, которая не боится открыто противостоять Кремлю. Еще до начала вторжения в Украину артистка присоединилась к сбору подписей против российской агрессии.

Теперь же Ахеджакова публично обратилась к оккупантам, которые три дня назад совершили нападение на Украину. Она заявила, что военных московские власти используют, как пушечное мясо.

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Вы еще совсем молоды и, может быть, не понимаете одной вещи: если будет отдан приказ нападать на Украину, то поедете вы туда не как защитники России, а как пушечное мясо, в которое будут стрелять все, кому не лень. Неужели вам хочется стрелять за границей, зная, что там могут стоять ваши родственники, с которыми десять лет назад пили чай и ели пирожное? Неужели вы хотите убивать людей, которые только защищают свою землю, свою семью, свой дом?!, – обратилась актриса к военным.

Ахеджакова добавила, что российские генералы не поедут на танке в Украину. Они будут сидеть и наблюдать за происходящим из Москвы, "сидя в тепленькой квартирке, на мягкой кроватке и со вкусным яблочным вареньем в руках".

Вы же погибаете не за Россию, а за Путина и его друзей-олигархов, которые два десятка лет разворовывают и разваливают нашу с вами страну, которые при первой же опасности просто, по-русски говоря, бросят вас и ваши семьи в тысячах километрах от родного дома! И единственное, за что вы сейчас получаете хорошую зарплату и всевозможные "плюшки", это в основном потому, что больше просто некому выполнять их подлые, эгоистические, преступные замыслы, нарушающие любые законы, конвенции, нормы Международного права, военные законы и законы совести!

Лия Ахеджакова попросила военных одуматься, пока не поздно.

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Вы не должны делать то, что не нужно. И настоящий народ поблагодарит вас, если вы перестанете быть цепными псами для стаи бездельников и преступников и встанете именно на защиту родины, а не на завоевание чужих территорий, – добавила артистка.

Напомним, многие российские звезды призывают Путина прекратить войну в Украине. Так, одним из первых обратился к Кремлю Андрей Макаревич.

Однако не обходится и без дезинформации, которую сеют некоторый российские знаменитости. В частности, Дмитрий Певцов назвал украинцев "нацистами" и назвал войну "геноцидом".

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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