Лобода призналась, что ранее у нее уже были проблемы с Крапивиной: Мы очень тяжело ладили

Нателла Крапивина прекратила сотрудничество со Светланой Лободой после скандала с Филиппом Киркоровым. LOBODA впервые это прокомментировала и рассказала, что когда-то они с продюсером почти "разошлись"

Лобода прокомментировала скандал с Крапивиной / Фото: instagram.com/lobodaofficial

После красной дорожки премии "МУЗ-ТВ" Нателла Крапивина назвала российский шоу-бизнес "цирком уродов", а выход Филиппа Киркорова в компании мужчин с обнаженными торсами окрестила "паноптикумом".

Тогда продюсер Лободы, говоря о Киркорове и Даве, оскандалилась и этим заявлением:

Раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки.

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Филипп Киркоров на премии "МУЗ-ТВ" / Фото: YouTube

Что об этом конфликте думает Светлана Лобода? Она долго молчала и впервые прокомментировала скандал в программе "Зірковий шлях".

Я никого не поддерживала. Потому что в конфликте всегда есть две стороны и они глобально, на мой взгляд, обе они не правы, потому что ответы были тоже очень некорректны, они почему-то касались и меня, я не понимала, почему так, – сказала LOBODA.

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Несмотря на то, что о ссоре через неделю все забыли, Лобода и Крапивина не разговаривали намного дольше – почти месяц. Далее случилось так, что Нателла Крапивина отказалась быть продюсером Светланы Лободы.

Светлана Лобода и Нателла Крапивина / Фото: instagram.com/natellakrapivina

Но разрыв отношений между исполнительницей и продюсером мог произойти еще несколько лет назад.

Вы знаете, у нас был пару лет назад такой очень тяжелый период, когда мы почти не работали вместе. Мы это не афишировали, но мы очень тяжело общались. Когда я была беременна Тилечкой, у меня был клип "Супер-стар", мы с Нателлой очень тяжело ладили, – призналась Лобода.

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