Лобода в экстремальном мини собрала sold out в Одессе (фото, видео)

Певица впервые за долгое время выступила в Украине. В 2017 году ее шоу в Одессе сорвали, но вчерашний концерт прошел на ура
Светлана Лобода выступила в Одессе / Фото: instagram.com/lobodaofficial
Последние годы Светлана Лобода выступала в Украине только на закрытых вечеринках и не афишировала это. Вся ее деятельность сосредоточена в России, где она активно гастролирует и получает музыкальные премии.
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Этим летом певица решила приехать в Украину и выступить в Одессе, что у нее прекрасно получилось. На концерте в клубе IBIZA все билеты были раскуплены, несмотря на их высокую стоимость.
Со сцены LOBODA благодарила всех поклонников, которые пришли к ней на встречу, спела для них свои хиты и сменила несколько нарядов.
Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.
Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.