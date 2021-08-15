Лобода в экстремальном мини собрала sold out в Одессе (фото, видео)

Певица впервые за долгое время выступила в Украине. В 2017 году ее шоу в Одессе сорвали, но вчерашний концерт прошел на ура

Светлана Лобода выступила в Одессе / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Последние годы Светлана Лобода выступала в Украине только на закрытых вечеринках и не афишировала это. Вся ее деятельность сосредоточена в России, где она активно гастролирует и получает музыкальные премии.

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Этим летом певица решила приехать в Украину и выступить в Одессе, что у нее прекрасно получилось. На концерте в клубе IBIZA все билеты были раскуплены, несмотря на их высокую стоимость.

Светлана Лобода в Одессе / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Со сцены LOBODA благодарила всех поклонников, которые пришли к ней на встречу, спела для них свои хиты и сменила несколько нарядов.