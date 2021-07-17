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Лолита впервые озвучила диагноз своей дочери: У нас проблема, это из-за недоношенности

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
17 июля, 17:30
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Известная певица Лолита Милявская впервые рассказала о том, какой диагноз поставили врачи ее дочери Еве. Девушке сейчас 22 года, она единственный ребенок артистки
Лолита впервые рассказала, какой диагноз поставили ее дочке
Лолита впервые рассказала, какой диагноз поставили ее дочке / Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Певица Лолита (Лолита Милявская), которая призналась, почему именно ей Пугачева доверила объявить о ее разводе с Киркоровым, неожиданно для многих разоткровенничалась о своей 22-летней дочери Еве. Долгие годы она скрывала любые подробности о здоровье своего ребенка, хоть и было известно, что Ева родилась с некоторыми нарушениями развития.

Как пишет "СтарХит", 57- летняя Лолита впервые откровенно призналась, что у Евы – синдром Аспергера.

Я не из тех, кто хотел детей. Наверное, на уровне подсознания это чувствовала. Что касается Евы, то у нас есть проблема. Из-за недоношенности. Это не аутизм, а синдром Аспергера. Его поставили не так давно", — сообщила артистка в "ДНК-шоу" на российском телеканале "Пятница!".

Артистка уточнила, как проявляется синдром – у Евы иногда есть зацикленность на предмете, а также "необходимость что-то вертеть в руках".

Ева, дочь Лолиты Милявской
Ева, дочь Лолиты Милявской / Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

В программе выяснилось, что Лолита – носитель сразу двух заболеваний, передающихся генетически, а именно – у нее нашли ген фенилкетонурии (тяжелая умственная отсталость) и синдрома Жакена (тяжелое поражение мозга, печени и сердца).

Ева родилась в 1998 году, жила с бабушкой в Киеве, позже училась в Польш. Девочка родилась в браке Лолита с Александром Цекало, однако он не является ее биологическим отцом.

Ранее мы писали, что похудевшая Лолита в купальнике с глубоким декольте назвала себя иконой ЛГБТ.

Лолита – "почти замужем" – смотрите об этом видеосюжет:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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